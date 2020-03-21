Базовый сценарий предусматривает в 2020 году сокращение ВВП на 4% и девальвацию гривни до 30 грн/$, передает НВ Бизнес слова ссоснователя и гендиректора Dragon Capital Томаша Фиалы в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

— Мы уже где-то месяц назад, когда эта эпидемия начала расширяться в Италии, поняли, что надо существенно пересматривать все наши бизнес-планы... Думаю, что в лучшем случае повторится кризис, который был в мире в 2009 году, если карантин в основных странах, в том числе в Украине, Евросоюзе, Америке, продлится максимум три месяца и не затянется до второго полугодия, - заявил Фиала.

По его мнению, если количество зараженных пойдет на спад до конца мая и экономика с третьего квартала начнет работать, мировой ВВП сократится на 1−2%, украинский - на 4%.

— Это большее сокращение, чем было в 2009-м. Это значит, что курс будет 30 грн/$, инфляция — 5%, достаточно большой рост безработицы, падение доходов бюджета, — отметил Фиала.

Он добавил, что этот прогноз базовый, но то, как развивается ситуация сейчас, свидетельствует, что он может оказаться оптимистическим. ВВП Украины может упасть в этом году на 9%, если карантин будет продлен до июня-июля. В таком случае гривня подешевеет к доллару до 35 грн/$.

— Падение на 9% - это такое же падение, как у нас было в 2015 году, — напомнил Фиала.

По мнению Фиалы, бизнесу не стоит требовать от властей снижения налогов или каких-то поблажек, так как украинский госбюджет себе этого не может позволить.

Парламенту, правительству и Офису президента необходимо продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом и выполнить условия Фонда для получения денег, отметил Фиала.

— Осталось принять два закона. Мы очень надеемся, что в начале следующей неделе парламент соберется, и они будут проголосованы. Первый касается введения рынка земли. Второй более контроверсионный (так называемый «антиколомойский закон». — прим.). Его блокирует один человек, бывшие акционеры ПриватБанка, — заявил Фиала.

По его словам, сейчас «нет других источников, чтобы профинансировать дефицит бюджета».