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Верховная Рада планирует в ближайшее время собраться на внеочередное заседание.
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники в «Слуге народа».
— Предварительно на вторник планируется внеочередное. Дана команда приготовиться на ближайшее время. На повестке - голосование за Указ президента о введении ЧП в стране, - заявил источник.
Еще один собеседник подтвердил, что депутатам рассылают сообщения о предстоящем внеочередном заседании парламента.
Напомним, 18 марта премьер-министр Денис Шмыгаль предложил подготовить закон о передаче полномочий между органами власти, если какой-то из них не сможет работать из-за эпидемии коронавируса.
Как сообщалось, депутат Рады Сергей Шахов 11 марта вернулся из зарубежной поездки во Францию и Швейцарию, где к тому времени уже распространилась коронавирусная болезнь COVID-19. 15 марта у него подскочила температура, а 17 марта у депутата уже диагностировали COVID-19.
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Верховная Рада планирует в ближайшее время собраться на внеочередное заседание.
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники в «Слуге народа».
— Предварительно на вторник планируется внеочередное. Дана команда приготовиться на ближайшее время. На повестке - голосование за Указ президента о введении ЧП в стране, - заявил источник.
Еще один собеседник подтвердил, что депутатам рассылают сообщения о предстоящем внеочередном заседании парламента.
Напомним, 18 марта премьер-министр Денис Шмыгаль предложил подготовить закон о передаче полномочий между органами власти, если какой-то из них не сможет работать из-за эпидемии коронавируса.
Как сообщалось, депутат Рады Сергей Шахов 11 марта вернулся из зарубежной поездки во Францию и Швейцарию, где к тому времени уже распространилась коронавирусная болезнь COVID-19. 15 марта у него подскочила температура, а 17 марта у депутата уже диагностировали COVID-19.