Кабмин поддержал предложение наблюдательного совета «Нафтогаза» продлить полномочия главы правления компании Андрея Коболева на 4 года.

Об этом говорится в распоряжении премьера Дениса Шмыгаля от 20 марта, опубликованом на «Правительственном портале», пишет Экономическая правда.

«Согласиться с предложением наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» о продлении срока полномочий главы правления акционерного общества Коболева А. В. с 23 марта 2020 по 22 марта 2024 года. Наблюдательному совету акционерного общества обеспечить внесение изменений в контракт, заключенного с главой правления акционерного общества, и подать до 30 марта 2020 года Кабинету Министров Украины копию указанного контракта, - говорится в распоряжении.

Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» принял решение продлить на 4 года контракт с действующим главой компании Андреем Коболевым.

Контракт главы НАК «Нафтогаз Украины» заканчивается 22 марта 2020 года. Продление контракта ранее находилось в компетенции наблюдательного совета НАК.

Однако в начале марта Верховный суд вынес решение, которым восстановил в силе постановление правительства №226, тем самым наделил правительство (вместо Набсовета) функцией по избранию или прекращению полномочий главы и членов правления «Нафтогаза».

Сам Коболев ранее заявил, что заинтересован в продолжении своего контракта, но хочет понять, какие будут новые правила управления госкомпаниями.

Также он сообщил, что получит компенсацию, если его уволят до окончания контракта в марте 2020 года.

Отвечая на вопрос, есть ли у него «золотой парашют» на случай внезапного увольнения, глава правления «Нафтогаза» заявил: «Есть. Какой, комментировать не готов».

Ранее президент Владимир Зеленский намекнул на перезагрузку НАК «Нафтогаз».

Бывший премьер Алексей Гончарук заявлял, что вопрос продления контракта с главой правления «Нафтогаза» открыт. «Эффективность компании очевидна, но к «Нафтогазуа есть много претензий», - отмечал он.