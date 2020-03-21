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По данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на 21:00 21 марта в Украине подтверждено 47 случаев COVID-19.
Об этом со ссылкой на Минздрав и ЦОС Украины сообщает Украинская правда.
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (2) области и г. Киев (2).
«Также исследования проводят региональные лаборатории, которые обнаружили: Черновицкая - 15, Днепропетровская - 2; Житомирская - 1; Львовская - 1; Киевская - 2; Тернопольская - 1; г. Киев 7, из которых 6 за эти сутки», - говорится в сообщении.
Всего зафиксировано 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине. В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 790 образцов.
Ранее в субботу мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице выявлено 7 новых больных COVID-19.
По состоянию на 23:00 20 марта в Украине был подтвержден 41 случай COVID-19. Из них 25 в Черновицкой области.
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По данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на 21:00 21 марта в Украине подтверждено 47 случаев COVID-19.
Об этом со ссылкой на Минздрав и ЦОС Украины сообщает Украинская правда.
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (2) области и г. Киев (2).
«Также исследования проводят региональные лаборатории, которые обнаружили: Черновицкая - 15, Днепропетровская - 2; Житомирская - 1; Львовская - 1; Киевская - 2; Тернопольская - 1; г. Киев 7, из которых 6 за эти сутки», - говорится в сообщении.
Всего зафиксировано 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине. В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 790 образцов.
Ранее в субботу мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице выявлено 7 новых больных COVID-19.
По состоянию на 23:00 20 марта в Украине был подтвержден 41 случай COVID-19. Из них 25 в Черновицкой области.