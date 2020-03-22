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С понедельника, 23 марта, в Одессе отменяют бесплатный проезд для всех льготных категорий пассажиров в общественном транспорте.
Как передает УНИАН, об этом заявил вице-мэр Одессы Павел Вугельман.
Он отметил, что соответствующее решение принято сегодня по итогам совместного совещания объединенных штабов, в которые входят чиновники, правоохранители, общественники.
«Общественный транспорт продолжает работать, но с понедельника отменяется льгота на проезд для всех категорий граждан», - сказал Вугельман, акцентировав, что данная мера принимается только на время действия карантина.
Он также отметил, что во время совещания определены приоритеты в мероприятиях, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Это, в первую очередь, соответствующее обеспечение двух основных госпитальных баз региона – Одесской городской инфекционной клинической больницы и Одесской областной клинической больницы (обе находятся в Одессе).
Кроме того, в приоритетах – обеспечение средствами защиты (масками, очками и пр.) сотрудников полиции и ГСЧС, военнослужащих, общественников, также - закупка экспресс-тестов и пр.
По словам Вугельмана, пока в Одессе больных коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, с подозрением на эту болезнь в инфекционной больнице находятся 13 человек.
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С понедельника, 23 марта, в Одессе отменяют бесплатный проезд для всех льготных категорий пассажиров в общественном транспорте.
Как передает УНИАН, об этом заявил вице-мэр Одессы Павел Вугельман.
Он отметил, что соответствующее решение принято сегодня по итогам совместного совещания объединенных штабов, в которые входят чиновники, правоохранители, общественники.
«Общественный транспорт продолжает работать, но с понедельника отменяется льгота на проезд для всех категорий граждан», - сказал Вугельман, акцентировав, что данная мера принимается только на время действия карантина.
Он также отметил, что во время совещания определены приоритеты в мероприятиях, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Это, в первую очередь, соответствующее обеспечение двух основных госпитальных баз региона – Одесской городской инфекционной клинической больницы и Одесской областной клинической больницы (обе находятся в Одессе).
Кроме того, в приоритетах – обеспечение средствами защиты (масками, очками и пр.) сотрудников полиции и ГСЧС, военнослужащих, общественников, также - закупка экспресс-тестов и пр.
По словам Вугельмана, пока в Одессе больных коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, с подозрением на эту болезнь в инфекционной больнице находятся 13 человек.