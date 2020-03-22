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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет посылать чартерные рейсы за теми беларусами, которые выехали из страны не смотря на предупреждения, связанные с распространением коронавируса в мире.
Об этом сообщает Белта.
Он отметил, что многие белорусы улетели на отдых, зная, что в мире сложная обстановка из-за пандемии и многие страны закрывают свои границы.
– Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали, - сказал Лукашенко.
Президент также раскритиковал граждан, которые выехали из страны, пользуясь картой поляка.
– Бродят-ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу - пошел туда и сиди там. Надо по-человечески людей предупредить: никакого выезда за границу. Поехал - будешь там сидеть, пока не закончится эта пандемия, - добавил он.
По данным Министерства иностранных дел Беларуси, за последние несколько суток за рубеж выехало около 11 тысяч граждан.
Напомним, ранее в Беларуси было подтверждено 6 случаев заболевания коронавирусом.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет посылать чартерные рейсы за теми беларусами, которые выехали из страны не смотря на предупреждения, связанные с распространением коронавируса в мире.
Об этом сообщает Белта.
Он отметил, что многие белорусы улетели на отдых, зная, что в мире сложная обстановка из-за пандемии и многие страны закрывают свои границы.
– Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали, - сказал Лукашенко.
Президент также раскритиковал граждан, которые выехали из страны, пользуясь картой поляка.
– Бродят-ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу - пошел туда и сиди там. Надо по-человечески людей предупредить: никакого выезда за границу. Поехал - будешь там сидеть, пока не закончится эта пандемия, - добавил он.
По данным Министерства иностранных дел Беларуси, за последние несколько суток за рубеж выехало около 11 тысяч граждан.
Напомним, ранее в Беларуси было подтверждено 6 случаев заболевания коронавирусом.