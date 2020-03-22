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Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предлагает на время карантина из-за вспышки коронавируса проводить заседания ВР и комитетов в режиме видеоконференции.
С этой целью он уже внес в Парламент соответствующий законопроект № 3250.
Документ был зарегистрирован 20 марта. Он передан на рассмотрение руководству.
Проект закона называется «Об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний Верховной Рады Украины и заседаний комитетов ВРУ в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».
Текст законопроекта и сопроводительные документы к нему пока не опубликованы.
Ранее глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия отмечал, что депутаты изучают возможность удаленной работы, в частности на комитетах.
– Мы сейчас разрабатываем законопроект, который позволит в режиме удаленного управления работать. Такого не было. И там есть статья Конституции, которая прямо говорит, что депутаты должны быть собраны в Парламенте. Но учитывая такие чрезвычайные обстоятельства, мы сейчас ищем юридическую модель, каким образом на время исключительно вопросов эпидемии и вопросов по противодействию иметь возможность работать в таком режиме, – сообщил Арахамия.
Нардеп тогда же заявлял, что это может быть видеосвязь или видеоголосование.
Напомним, ранее коронавирусную инфекцию подтвердили еще у одного депутата Верховной Рады. Им оказался нардеп от группы «Доверие» Сергей Вельможный.
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Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предлагает на время карантина из-за вспышки коронавируса проводить заседания ВР и комитетов в режиме видеоконференции.
С этой целью он уже внес в Парламент соответствующий законопроект № 3250.
Документ был зарегистрирован 20 марта. Он передан на рассмотрение руководству.
Проект закона называется «Об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний Верховной Рады Украины и заседаний комитетов ВРУ в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».
Текст законопроекта и сопроводительные документы к нему пока не опубликованы.
Ранее глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия отмечал, что депутаты изучают возможность удаленной работы, в частности на комитетах.
– Мы сейчас разрабатываем законопроект, который позволит в режиме удаленного управления работать. Такого не было. И там есть статья Конституции, которая прямо говорит, что депутаты должны быть собраны в Парламенте. Но учитывая такие чрезвычайные обстоятельства, мы сейчас ищем юридическую модель, каким образом на время исключительно вопросов эпидемии и вопросов по противодействию иметь возможность работать в таком режиме, – сообщил Арахамия.
Нардеп тогда же заявлял, что это может быть видеосвязь или видеоголосование.
Напомним, ранее коронавирусную инфекцию подтвердили еще у одного депутата Верховной Рады. Им оказался нардеп от группы «Доверие» Сергей Вельможный.