Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предлагает на время карантина из-за вспышки коронавируса проводить заседания ВР и комитетов в режиме видеоконференции.

С этой целью он уже внес в Парламент соответствующий законопроект № 3250.

Документ был зарегистрирован 20 марта. Он передан на рассмотрение руководству.

Проект закона называется «Об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний Верховной Рады Украины и заседаний комитетов ВРУ в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».

Текст законопроекта и сопроводительные документы к нему пока не опубликованы.

Ранее глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия отмечал, что депутаты изучают возможность удаленной работы, в частности на комитетах.

– Мы сейчас разрабатываем законопроект, который позволит в режиме удаленного управления работать. Такого не было. И там есть статья Конституции, которая прямо говорит, что депутаты должны быть собраны в Парламенте. Но учитывая такие чрезвычайные обстоятельства, мы сейчас ищем юридическую модель, каким образом на время исключительно вопросов эпидемии и вопросов по противодействию иметь возможность работать в таком режиме, – сообщил Арахамия.

Нардеп тогда же заявлял, что это может быть видеосвязь или видеоголосование.

Напомним, ранее коронавирусную инфекцию подтвердили еще у одного депутата Верховной Рады. Им оказался нардеп от группы «Доверие» Сергей Вельможный.