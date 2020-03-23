Жительница Милана Сабрина Баронио опубликовала фотографии зайцев в одном из местных парков, которые свободно разгуливают из-за отсутствия людей на улицах.

Cоответствующие фотографии и видео она опубликовала в социальной сети Facebook.

Милан является столицей Ломбардии, этот регион больше всего страдает от вспышки коронавируса. Здесь действует очень строгий карантин.

По словам Сабрины Баронио, животные появляются среди бела дня и даже не боятся сирен скорой помощи, которые в эти дни звучат постоянно.

Ранее сообщалось, что в Украине, по состоянию на 10:00 23 марта поступило 114 сообщений о подозрении на коронавирус.