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Жительница Милана Сабрина Баронио опубликовала фотографии зайцев в одном из местных парков, которые свободно разгуливают из-за отсутствия людей на улицах.
Cоответствующие фотографии и видео она опубликовала в социальной сети Facebook.
Милан является столицей Ломбардии, этот регион больше всего страдает от вспышки коронавируса. Здесь действует очень строгий карантин.
По словам Сабрины Баронио, животные появляются среди бела дня и даже не боятся сирен скорой помощи, которые в эти дни звучат постоянно.
Ранее сообщалось, что в Украине, по состоянию на 10:00 23 марта поступило 114 сообщений о подозрении на коронавирус.
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«Справедливість», яка нікого не врятує…Станислав Мартиросов
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Борьба за живучестьСергей Исаков
Жительница Милана Сабрина Баронио опубликовала фотографии зайцев в одном из местных парков, которые свободно разгуливают из-за отсутствия людей на улицах.
Cоответствующие фотографии и видео она опубликовала в социальной сети Facebook.
Милан является столицей Ломбардии, этот регион больше всего страдает от вспышки коронавируса. Здесь действует очень строгий карантин.
По словам Сабрины Баронио, животные появляются среди бела дня и даже не боятся сирен скорой помощи, которые в эти дни звучат постоянно.
Ранее сообщалось, что в Украине, по состоянию на 10:00 23 марта поступило 114 сообщений о подозрении на коронавирус.