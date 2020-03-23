Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила главе ОГА Александру Стаднику начать совместную работу и принять план по использованию аппаратов искусственной вентиляции легких для областных больниц.

Об этом она рассказал в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Виктория Москаленко обратилась к губернатору с просьбой перестать выяснять отношения и объединить силы, чтобы обеспечить больницы необходимой техникой прежде, чем в области может случится вспышка коронавирусной инфекции.

— Сейчас не время выяснять отношения. Я хочу предложить помощь, давайте объединимся. Да, действительно, мы не готовы. Я могу это подтвердить. Сегодня искусственная вентиляция легких, которая будет проводиться на базе нашей инфекционной больницы. Это первая база, которая, не дай бог, будет принимать больных – это наша инфекционная больница. Мое предложение главе ОГА, мэру. Эти все аппараты ИВЛ, которые сегодня закупили благодаря бизнесу, городу – нужно сделать план, чтобы понять. Эти 150 коек, которые будут первыми принимать больных людей, как мы будем обеспечивать койки аппаратами? Из этих 150 только 2 аппарата, и те старые. Резервный фонд начали использовать, будут закуплены еще 2 аппарата. Но лично для меня ситуация остается непонятной. Если для главы ОГА понятно – объясните нам, какой у нас план? – сказала Виктория Москаленко.

Глава облсовета отметила, что несмотря на нехватку аппаратов ИВЛ по всей стране, Николаевской области необходимо хотя бы встать в очередь для того, чтобы их получить.

– Александр Васильевич, я думаю, что мы с вами сделаем так, чтобы у нас был план по использованию аппаратов, он был доступен и все поняли, что первые 150 коек в реанимации, в случае чего, оборудованы. Этих аппаратов фактически нет, но я говорила с поставщиками, и они отметили, что сейчас их не будет, но нам надо хотя бы стать в очередь. Это надо понять, принять и дождаться поставки аппаратов ИВЛ, - добавила она.

Напомним, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что область совершенно не готова к возможной вспышке коронавируса, ответственность за что по ее мнению должно нести руководство облгосадминистрации.

Позже Александр Стадник ответил на заявление главы облсовета Виктории Москаленко о неготовности областной власти к пандемии коронавируса COVID-19 и заявил, что та «не владеет ситуацией».