Министерство внутренних дел направило в регионы экспресс-тесты и средства защиты для медиков и подразделений правоохранителей.

Об этом сообщается на сайте МВД.

— Экспресс-тесты, защитные костюмы, маски, санитайзеры для медиков, Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и ГосЧС отправлены во все регионы страны. Это первый раз, но не в последний, — отметил министр внутренних Арсен Аваков.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что это первая партия экспресс-тестов, которую привезли в понедельник ночью самолетом Вооруженных сил.

— Груз, прибывший в Киев, распределен и сейчас происходит его доставка по областям Украины. В те области, которые находятся возле Киева, тест-системы доставляются автотранспортом. В отдаленные регионы летят самолеты Нацгвардии Украины. Там этот груз будет распределен и автомобильным транспортом будет развозиться по областям. Фактически до завтрашнего утра все области Украины будут обеспечены минимальным набором экспресс-тестов, а также всем необходимым для медиков, полицейских, пограничников, гвардейцев, спасателей. То есть тем, кто будет постоянно в контакте с больными корона вирусом, — сказал Антон Геращенко.

Ранее сообщалось, что Украина обеспечена тестами для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) по выявлению коронавирусной инфекции более чем на 10 дней. На текущей неделе состоится еще несколько поставок в страну тестов и медицинских средств.