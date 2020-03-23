На территории Львовской области с 00:01 24 марта начнет действовать режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий в Facebook

Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение ввести на территории области чрезвычайную ситуацию с 00:01 24 марта 2020. Все органы переведены в режим работы в условиях чрезвычайной ситуации.

— Несмотря на введение чрезвычайной ситуации, мы должны помнить, что обеспечение людей средствами к существованию на нашей ответственности. Пока в стране не внедрено чрезвычайное положение, мы должны поддерживать экономическую деятельность в регионе, — написал Максим Козицкий.

Напомним, глава Минздрава Илья Емец призвал Верховную Раду поддержать введение в стране режима чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.