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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении президентских стипендий детям погибших в связи с исполнением профессиональных обязанностей журналистов.
Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса Президента.
«Назначить стипендии президента Украины детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей Веремию Максиму Вячеславовичу — 2009 года рождения, сыну журналиста Веремия Вячеслава Васильевича, погибшего в связи с выполнением профессиональных обязанностей, Лабуткиной Кире Дмитриевне — 2010 года рождения, дочери журналиста Лабуткина Дмитрия Витальевича, который погиб в связи с выполнением профессиональных обязанностей», — говорится в сообщении.
Напомним, 20 февраля 59 молодых парней и девушек Николаева получили стипендию городского головы и городского совета за спортивные достижения.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении президентских стипендий детям погибших в связи с исполнением профессиональных обязанностей журналистов.
Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса Президента.
«Назначить стипендии президента Украины детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей Веремию Максиму Вячеславовичу — 2009 года рождения, сыну журналиста Веремия Вячеслава Васильевича, погибшего в связи с выполнением профессиональных обязанностей, Лабуткиной Кире Дмитриевне — 2010 года рождения, дочери журналиста Лабуткина Дмитрия Витальевича, который погиб в связи с выполнением профессиональных обязанностей», — говорится в сообщении.
Напомним, 20 февраля 59 молодых парней и девушек Николаева получили стипендию городского головы и городского совета за спортивные достижения.