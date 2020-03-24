Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении президентских стипендий детям погибших в связи с исполнением профессиональных обязанностей журналистов.

Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса Президента.

«Назначить стипендии президента Украины детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей Веремию Максиму Вячеславовичу — 2009 года рождения, сыну журналиста Веремия Вячеслава Васильевича, погибшего в связи с выполнением профессиональных обязанностей, Лабуткиной Кире Дмитриевне — 2010 года рождения, дочери журналиста Лабуткина Дмитрия Витальевича, который погиб в связи с выполнением профессиональных обязанностей», — говорится в сообщении.

Напомним, 20 февраля 59 молодых парней и девушек Николаева получили стипендию городского головы и городского совета за спортивные достижения.