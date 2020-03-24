В хозяйственном магазине «Эпицентр» в Николаеве ввели строгие европейские стандарты санитарно-гигиенического контроля безопасности покупателей.

Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра.

В магазине регулируется количество посетителей - работает только один вход. В соответствии с установленными ограничениями в торговый зал допускается не более одного человека на 10 м2.

Центр выдачи заказов интернет-магазина Epicentrk.ua обслуживает по одному клиенту. Во избежание скопления людей на кассах установлены ограничительные элементы. У всех посетителей в обязательном порядке при входе в магазин измеряется температура.

Согласно разъяснению Кабинета министров постановления №211 от 11 марта 2020 года «Эпицентр», как сеть хозяйственных магазинов, продолжает работать для обеспечения населения всем необходимым. Именно поэтому отделы с товарами не первой необходимости в магазине «Эпицентр» в Николаеве закрыты.

Охрана пропускает в торговый зал только покупателей, которые пришли за средствами защиты и дезинфекции, медицинскими приборами, приборами для кварцевания и обеззараживания воздуха, товарами личной гигиены, бытовой химией, базовыми продуктами (мука, масло, вода, напитки, фрукты), детским питанием и товарами для детей. Для того, чтобы покупатели могли быстро выбрать все необходимое, не проводя много времени в магазине, эти товары собраны на центральной аллее магазина и возле касс.

– Магазин «Эпицентр» в Николаеве занимает большую площадь - 34 тыс. кв. м, что позволяет избежать большого скопления людей. А благодаря работе кассы самообслуживания, контакт покупателей с другими людьми минимальный, - отмечает директор магазина «Эпицентр» в Николаеве Денис Закиров.

Для обеспечения санитарно-гигиенических норм в торговом зале постоянно в течение дня проводится влажная уборка спецсредствами, а каждый час осуществляется дополнительная санитарная обработка дезинфицирующими средствами оборудования, с которым контактируют покупатели - касс, тележек, корзин и т. Каждую ночь в магазине проводится кварцевание помещений, где в рабочее время находится большое количество людей.

В торговых отделах, прикассовой зоне, помещениях для персонала и санузлах установлены средства для дезинфекции рук.

– Мы также настаиваем, чтобы все посетители пользовались индивидуальными средствами защиты, - добавляет директор магазина.

Напомним, ранее стало известно, что аграрная компания «Нибулон» и торговый центр «Эпицентр» закупят для больниц Николаева более 15 аппаратов искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты – маски и дезинфицирующие жидкости.