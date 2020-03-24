|Скорость ветра:
|7.3 м/с
|Восход солнца:
|05:46
|Заход солнца:
|18:10
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:51
|Заход солнца:
|18:17
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.45 грн
|28.2 грн
|EUR
|29.5 грн
|30.6 грн
В хозяйственном магазине «Эпицентр» в Николаеве ввели строгие европейские стандарты санитарно-гигиенического контроля безопасности покупателей.
Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра.
В магазине регулируется количество посетителей - работает только один вход. В соответствии с установленными ограничениями в торговый зал допускается не более одного человека на 10 м2.
Центр выдачи заказов интернет-магазина Epicentrk.ua обслуживает по одному клиенту. Во избежание скопления людей на кассах установлены ограничительные элементы. У всех посетителей в обязательном порядке при входе в магазин измеряется температура.
Согласно разъяснению Кабинета министров постановления №211 от 11 марта 2020 года «Эпицентр», как сеть хозяйственных магазинов, продолжает работать для обеспечения населения всем необходимым. Именно поэтому отделы с товарами не первой необходимости в магазине «Эпицентр» в Николаеве закрыты.
Охрана пропускает в торговый зал только покупателей, которые пришли за средствами защиты и дезинфекции, медицинскими приборами, приборами для кварцевания и обеззараживания воздуха, товарами личной гигиены, бытовой химией, базовыми продуктами (мука, масло, вода, напитки, фрукты), детским питанием и товарами для детей. Для того, чтобы покупатели могли быстро выбрать все необходимое, не проводя много времени в магазине, эти товары собраны на центральной аллее магазина и возле касс.
– Магазин «Эпицентр» в Николаеве занимает большую площадь - 34 тыс. кв. м, что позволяет избежать большого скопления людей. А благодаря работе кассы самообслуживания, контакт покупателей с другими людьми минимальный, - отмечает директор магазина «Эпицентр» в Николаеве Денис Закиров.
Для обеспечения санитарно-гигиенических норм в торговом зале постоянно в течение дня проводится влажная уборка спецсредствами, а каждый час осуществляется дополнительная санитарная обработка дезинфицирующими средствами оборудования, с которым контактируют покупатели - касс, тележек, корзин и т. Каждую ночь в магазине проводится кварцевание помещений, где в рабочее время находится большое количество людей.
В торговых отделах, прикассовой зоне, помещениях для персонала и санузлах установлены средства для дезинфекции рук.
– Мы также настаиваем, чтобы все посетители пользовались индивидуальными средствами защиты, - добавляет директор магазина.
Напомним, ранее стало известно, что аграрная компания «Нибулон» и торговый центр «Эпицентр» закупят для больниц Николаева более 15 аппаратов искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты – маски и дезинфицирующие жидкости.
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…Станислав Мартиросов
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
В хозяйственном магазине «Эпицентр» в Николаеве ввели строгие европейские стандарты санитарно-гигиенического контроля безопасности покупателей.
Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра.
В магазине регулируется количество посетителей - работает только один вход. В соответствии с установленными ограничениями в торговый зал допускается не более одного человека на 10 м2.
Центр выдачи заказов интернет-магазина Epicentrk.ua обслуживает по одному клиенту. Во избежание скопления людей на кассах установлены ограничительные элементы. У всех посетителей в обязательном порядке при входе в магазин измеряется температура.
Согласно разъяснению Кабинета министров постановления №211 от 11 марта 2020 года «Эпицентр», как сеть хозяйственных магазинов, продолжает работать для обеспечения населения всем необходимым. Именно поэтому отделы с товарами не первой необходимости в магазине «Эпицентр» в Николаеве закрыты.
Охрана пропускает в торговый зал только покупателей, которые пришли за средствами защиты и дезинфекции, медицинскими приборами, приборами для кварцевания и обеззараживания воздуха, товарами личной гигиены, бытовой химией, базовыми продуктами (мука, масло, вода, напитки, фрукты), детским питанием и товарами для детей. Для того, чтобы покупатели могли быстро выбрать все необходимое, не проводя много времени в магазине, эти товары собраны на центральной аллее магазина и возле касс.
– Магазин «Эпицентр» в Николаеве занимает большую площадь - 34 тыс. кв. м, что позволяет избежать большого скопления людей. А благодаря работе кассы самообслуживания, контакт покупателей с другими людьми минимальный, - отмечает директор магазина «Эпицентр» в Николаеве Денис Закиров.
Для обеспечения санитарно-гигиенических норм в торговом зале постоянно в течение дня проводится влажная уборка спецсредствами, а каждый час осуществляется дополнительная санитарная обработка дезинфицирующими средствами оборудования, с которым контактируют покупатели - касс, тележек, корзин и т. Каждую ночь в магазине проводится кварцевание помещений, где в рабочее время находится большое количество людей.
В торговых отделах, прикассовой зоне, помещениях для персонала и санузлах установлены средства для дезинфекции рук.
– Мы также настаиваем, чтобы все посетители пользовались индивидуальными средствами защиты, - добавляет директор магазина.
Напомним, ранее стало известно, что аграрная компания «Нибулон» и торговый центр «Эпицентр» закупят для больниц Николаева более 15 аппаратов искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты – маски и дезинфицирующие жидкости.