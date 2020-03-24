Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко считает необходимым отменить объявленную накануне закупку кроссовера за 560 тысяч гривен.

С таким обращением Татьяна Демченко обратилась к главе планово-бюджетной комиссии облсовета Федору Барне, главе облсовета Виктории Москаленко и руководителю ОГА Александру Стаднику, сообщают НикВести.

Она назвала «крайне непорядочными» действия главы облсовета Виктории Москаленко, которая «в разгар карантина» решила приобрести за бюджетные деньги новый автомобиль.

«Во время эпидемии, когда отсутствуют элементарные средства защиты людей от коронавируса, нет антисептиков, перчаток, защитных масок - такие действия руководителя областного совета наши избиратели справедливо считают крайней непорядочностью»,- пишет Татьяна Демченко.

В связи с этим она считает целесообразным отменить решение о покупке автомобилей и направить деньги на мероприятия по борьбе с коронавирусом, а в случае необходимости выделить деньги на покупку автомобилей для инфекционной больницы.

Напомним, ранее глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко рассказала, почему покупает за счет бюджета автомобиль, чтобы дать его в пользование медикам.