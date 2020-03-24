Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте под новым номером — №3260.

Законопроектом предлагается окончательно запретить возвращение национализированных банков бывшим владельцам, запретить возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о своей неплатежеспособности.

Принятие этого законопроекта — одно из ключевых требований Международного валютного фонда, из-за невыполнения которого Украина до сих пор не получила новую кредитную программу на 5,5 миллиарда долларов.

Накануне стало известно, что окончательный текст законопроекта согласовали в МВФ.

Кроме запрета на возвращение национализированных банков, законопроектом вводится возможность бывшим владельцам получить компенсацию от государства, но только в том случае, если суд решит, что решение о национализации было неправомерным. Размер компенсации должна определить аудиторская компания.

Напомним, 7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о начале новой программы сотрудничества, подписав Staff Level Agreement — предварительное соглашение, которое означает намерение МВФ заключить кредитную программу с Украиной. Общая сумма финансирования должна составить около $5,5 млрд сроком на 3 года.

Окончательно утвердить новую программу между МВФ и Украиной должен Совет директоров МВФ. Однако пока этого не произошло. Одной из причин этого называют то, что Украина не выполнила предварительные требования МВФ. Среди них — принятие закона, который должен не допустить возвращение ПриватБанка прежним владельцам. Также МВФ хочет, чтобы Украина создала рынок земли.