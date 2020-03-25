Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил главу МИД Дании о манипуляции РФ пандемией коронавируса ради снятия санкций, и попросил донести это предостережение к другим коллегам в странах ЕС.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

– Мы заботимся о наших гражданах во всем мире. Прошу вас всячески помогать украинцам, которые находятся в Дании в условиях ограничения транспортного сообщения и путешествий. Буду благодарен, если время пандемии данные не будете применять санкции за просроченные документы для тех, кто сейчас не может выехать из страны. Со своей стороны, Украина будет предоставлять аналогичное содействие гражданам Дании, - сказал Кулеба.

Он также указал на попытки России манипулировать пандемией и ее призывы снять санкции под прикрытием гуманитарных соображений.

– Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины. Соответственно, они могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма, - подчеркнул Кулеба.

Кофод заверил, что разделяет именно такой подход.

Глава украинского МИДа обратился к нему с просьбой донести эти предостережения и позиции Украины и до других коллег в странах ЕС.