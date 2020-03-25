Проведение большой и малой приватизации в Украине переносить не будут, несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, и карантин.

Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.

«Мы продолжаем готовить объекты большой приватизации на середину и вторую половину года, как и было запланировано. Уверенно продолжаем уже сейчас малую и среднюю приватизацию, и успешные онлайн аукционы проходят в эти дни», — заявил Сенниченко.

По его словам, несмотря на неблагоприятную ситуацию в экономике, новости о распространении коронавируса и смену правительства, Фонду государственного имущества удалось перевыполнить план по приватизации на первый квартал 2020 года.

«Как показывает опыт кризисов 2008 и 2014 годов, украинцы в смутные времена, в период нестабильности валют и фондовых рынков инвестируют в объекты недвижимости по первоначальной цене, потому что это не просто способ сохранить сбережения. Малая и средняя приватизация является способом украинцев "кошельком проголосовать" за будущее собственного города, страны», — заявил глава Фонда госимущества.

С начала 2020 года Украина увеличила доходы от приватизации государственных предприятий и имущества в 6,3 раза по сравнению с доходами за аналогичный период 2019 года.

Накануне состоялась продажа государственного предприятия «Киевпассервис», которое управляет центральным автовокзалом столицы. Его продали за 230,9 млн грн.