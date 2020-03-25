Николаевская область в 2020 году получила из государственного бюджета 41 миллион 394 тысячи гривен субвенции на «Новую украинскую школу».

Об этом идет речь в пояснительной записке к проекту решения «О внесении изменений в областной бюджет Николаевской области на 2020 год», который был опубликован на сайте ОГА в понедельник, 23 марта, пишут НикВести.

В частности, 41 миллион 394 тысячи гривен субвенции будут распределены следующим образом:

— 7 миллионов 464 тысячи 995 гривен на закупку средств обучения и оборудования (кроме компьютерного) для учащихся начальных классов;

— 12 миллионов 32 тысячи гривен на закупку современной мебели для начальных классов;

— 699 тысяч 300 гривен на закупку оборудования, спортивного инвентаря, средств обучения, в том числе учебно-методической и учебной литературы;

— 5 миллионов 275 тысяч гривен на повышение квалификации учителей 5-11 классов;

— 631 тысяча 240 гривен на проведение супервизии;

— 339 тысяч гривен на командировки для повышения квалификации учителей, директоров школ, их заместителей по учебно-воспитательной работе;

— 3 миллиона 55 тысяч 410 гривен на зарплату и командировки учителям Николаевского областного института последипломного педагогического образования, а также на тиражирование материалов по повышению их квалификации;

— 622 тысячи 788 гривен для интернатов на закупку средств обучения и оборудования (кроме компьютерного), повышение квалификации учителей и проведения супервизии.

— 397 тысяч 71 гривна на закупку современной мебели для начальных классов 22 интернатов общего среднего образования;

— 10 миллионов 876 тысяч гривен на закупку компьютеров в школы Николаевской области.

Напомним, что в 2019 году Николаевская и Херсонская области оказались худшими по освоению субвенции «Новой украинской школы».