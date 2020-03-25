В связи с появлением первых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Запорожье, в городе вводят чрезвычайную ситуацию.

Об этом заявил мэр города Владимир Буряк на своей странице в Facebook.

Мэр сообщил о четырех зараженных Covid-19 в Запорожье, которые вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршевеля.

— Коронавирус уже в Запорожье, поэтому сегодня с 14.00 по решению исполкома мы вводим чрезвычайной ситуации в городе. Но я прошу всех не паниковать и еще раз настаиваю на необходимости оставаться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости, - заявил он.

Напомним, что в среду, 25 марта, в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи зарегистрирован первый случай смерти от Covid-19.