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В связи с появлением первых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Запорожье, в городе вводят чрезвычайную ситуацию.
Об этом заявил мэр города Владимир Буряк на своей странице в Facebook.
Мэр сообщил о четырех зараженных Covid-19 в Запорожье, которые вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршевеля.
— Коронавирус уже в Запорожье, поэтому сегодня с 14.00 по решению исполкома мы вводим чрезвычайной ситуации в городе. Но я прошу всех не паниковать и еще раз настаиваю на необходимости оставаться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости, - заявил он.
Напомним, что в среду, 25 марта, в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи зарегистрирован первый случай смерти от Covid-19.
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В связи с появлением первых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Запорожье, в городе вводят чрезвычайную ситуацию.
Об этом заявил мэр города Владимир Буряк на своей странице в Facebook.
Мэр сообщил о четырех зараженных Covid-19 в Запорожье, которые вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршевеля.
— Коронавирус уже в Запорожье, поэтому сегодня с 14.00 по решению исполкома мы вводим чрезвычайной ситуации в городе. Но я прошу всех не паниковать и еще раз настаиваю на необходимости оставаться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости, - заявил он.
Напомним, что в среду, 25 марта, в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи зарегистрирован первый случай смерти от Covid-19.