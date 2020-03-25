В Администрации Ингульского района Николаева показали, как проводят дезинфекцию на территории жилых домов и общественного транспорта.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Юрий Гранатуров.

Он разместил фото и отметил, что сотрудники проводят ежедневную санитарную уборку на остановках общественного транспорта и в подъездах жилых домов.

В частности, он отметил, что с со среды, 25 марта, по решению городской власти, легковой служебный транспорт передается «Центру первичной медико-санитарной помощи №2» для доставки медиков, живущих в отдаленных районах на работу и с работы.

Также Юрий Гранатуров добавил, что все работы по жизнеобеспечению ведутся в штатном режиме.

– Вывоз ТБО, вывоз стихийных свалок, ручная и механическая уборка прибордюрной территории дорожного покрытия будет вестись в штатном режиме. Все работники выполняют свои функциональные обязанности, - написал Юрий Гранатуров.

Напомним, ранее стало известно, что структурные подразделения исполнительных органов Николаевского городского совета передают в пользованием медиков свой автопарк.