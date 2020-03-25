Кабинет Министров Украины принял постановление, которым запрещает увольнять госслужащих и рекомендует не увольнять работников частных предприятий за «прогулы».

Решение было принято на заседании правительства сегодня, 25 марта, пишут #Буквы.

Министр юстиции Денис Малюська отметил, что на время карантина за работниками сохраняются их трудовые права и оплата труда.

— Это касается как госслужащих, так и работников частного сектора, – сказал он.

Денис Малюська сделал акцент на том, что предприятиям и организациям рекомендуют воздержаться от применения увольнений граждан, предусмотренных пунктами 1, 3, 4 статьи 40 Кодекса законов о труде.

— Речь идет о реорганизации, ликвидации, также прогуле. То есть те основания, которые объективно могут возникнуть в связи с объективным обстоятельствам карантина и чрезвычайной ситуации, – сообщил Денис Малюська.

Напомним, что Кабинет Министров Украины принял решение о введении в стране режима чрезвычайной ситуации и продлении карантина еще на 30 дней.