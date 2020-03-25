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Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан полицией по подозрению в умышленном убийстве экс-директора канала «Интер» Сергея Старицкого.
Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
Кожару доставят в Шевченковский районный суд Киева суд для избрания ему меры пресечения.
– Леонид Кожара и его жена от начала и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий закончил жизнь самоубийством, - добавил Геращенко.
По его словам, следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала «Интер» и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить.
Напомним, 21 февраля в доме Кожары в результате огнестрельного ранения погиб бывший руководитель телеканала «Интер», генеральный директор Atlantic Group Сергей Старицкий. В доме находились три человека: супруги и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки.
Жена Кожары заявила, что гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина. Однако, на следующий день у полиции появились данные, которые дают основания предполагать, что Старицкий мог не сам покончить с жизнью. Поэтому по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса.
Ни Кожара, ни его жена изначально не фигурировали как подозреваемые.
2 марта полиция не смогла провести следственный эксперимент, т.к. Кожара слег в больницу, и в доме не было ни его, ни его жены.
Кожара был главой МИДа с 24 декабря 2012 года до 23 февраля 2014 года, когда его отправили в отставку вместе с другими одиозными министрами - Дмитрием Табачником и Раисой Богатыревой. Остальной Кабмин продержался тогда еще несколько дней.
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Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан полицией по подозрению в умышленном убийстве экс-директора канала «Интер» Сергея Старицкого.
Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
Кожару доставят в Шевченковский районный суд Киева суд для избрания ему меры пресечения.
– Леонид Кожара и его жена от начала и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий закончил жизнь самоубийством, - добавил Геращенко.
По его словам, следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала «Интер» и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить.
Напомним, 21 февраля в доме Кожары в результате огнестрельного ранения погиб бывший руководитель телеканала «Интер», генеральный директор Atlantic Group Сергей Старицкий. В доме находились три человека: супруги и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки.
Жена Кожары заявила, что гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина. Однако, на следующий день у полиции появились данные, которые дают основания предполагать, что Старицкий мог не сам покончить с жизнью. Поэтому по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса.
Ни Кожара, ни его жена изначально не фигурировали как подозреваемые.
2 марта полиция не смогла провести следственный эксперимент, т.к. Кожара слег в больницу, и в доме не было ни его, ни его жены.
Кожара был главой МИДа с 24 декабря 2012 года до 23 февраля 2014 года, когда его отправили в отставку вместе с другими одиозными министрами - Дмитрием Табачником и Раисой Богатыревой. Остальной Кабмин продержался тогда еще несколько дней.