Часть улицы Лягина, перед зданием Николаевского городского совета, стала пешеходной зоной.

Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета Николаевского городского совета сегодня, 25 марта, пишет Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

— Признать пешеходной зоной улицу Лягина на участке дороги от улицы Адмиральской длиной 75 метров по направлению к улице Набережной, - сказано в решении.

Ранее сообщалось, что при реконструкции Соборной площади на участке улицы Лягина, от улицы Адмиральской до Набережной,установили гранитную плитку и ограничили движение для автомобилей. При этом член исполкома Николаевского горсовета, адвокат Владимир Тимошин заявил, что улицу Лягина застроили плиткой незаконно.