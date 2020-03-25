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Заседание Сумского городского совета 25 марта провели на улице, возле здания мэрии, для ограничения скоплений людей в условиях распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Так, на онлайн-трансляции заседания видно, как депутаты стоят возле здания, а председательствующий обращается к ним через микрофон. Все присутствующие — с медицинскими масками и перчатками.
Городской голова Сум Александр Лысенко заявил, что таким образом он «заботится о здоровье» депутатов.
На сессии приняли только одно решение — внести изменения в регламент, которые позволят проводить заседания и голосовать с помощью видеоконференции на период карантина.
В Сумской области пока не зафиксировали ни одного случая инфицирования коронавирусом.
Напомним, Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации и продлил действие карантина по всей стране на 30 дней, до 24 апреля.
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Заседание Сумского городского совета 25 марта провели на улице, возле здания мэрии, для ограничения скоплений людей в условиях распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Так, на онлайн-трансляции заседания видно, как депутаты стоят возле здания, а председательствующий обращается к ним через микрофон. Все присутствующие — с медицинскими масками и перчатками.
Городской голова Сум Александр Лысенко заявил, что таким образом он «заботится о здоровье» депутатов.
На сессии приняли только одно решение — внести изменения в регламент, которые позволят проводить заседания и голосовать с помощью видеоконференции на период карантина.
В Сумской области пока не зафиксировали ни одного случая инфицирования коронавирусом.
Напомним, Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации и продлил действие карантина по всей стране на 30 дней, до 24 апреля.