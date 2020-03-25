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В условиях жесткого карантина, у 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сбережения на несколько дней, 6,3% - на полгода или больше.
Об этом сообщает опрос исследовательской компании Градус.
Респондентам задавали вопрос: на сколько времени у вас хватит денежных ресурсов, учитывая возможность введения жесткого карантина?
По данным опроса восточный регион страны имеет наименьший уровень финансовых запасов - половина респондентов выдержат не более двух недель.
Киев и западный регион имеют наибольшую долю людей, которые выдержат больше месяца.
В целом 57% ответили, что деньги закончатся менее чем через месяц. Более чем на полгода имеют сбережений 4,3% украинцев. На полгода - 2%.
Экс-министр экономики Тимофей Милованов, комментируя результаты заявил, что остановка экономики может иметь большие последствия чем сама пандемия.
– Остановка экономики из-за карантина может привести к последствиям значительно худших чем сама болезнь. И очень быстро. Через месяц люди просто не будут иметь за что есть. И тогда наступит настоящая трагедия. Как сказал Трамп в понедельник: Мы не можем позволить, чтобы решение проблемы (коронавируса, - прим.) стало хуже самой проблемы, - отметил Милованов на своей странице в Facebook.
Напомним, сегодня, 25 марта, Кабинет министров принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации и продлить действие карантина по всей стране на 30 дней.
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В условиях жесткого карантина, у 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сбережения на несколько дней, 6,3% - на полгода или больше.
Об этом сообщает опрос исследовательской компании Градус.
Респондентам задавали вопрос: на сколько времени у вас хватит денежных ресурсов, учитывая возможность введения жесткого карантина?
По данным опроса восточный регион страны имеет наименьший уровень финансовых запасов - половина респондентов выдержат не более двух недель.
Киев и западный регион имеют наибольшую долю людей, которые выдержат больше месяца.
В целом 57% ответили, что деньги закончатся менее чем через месяц. Более чем на полгода имеют сбережений 4,3% украинцев. На полгода - 2%.
Экс-министр экономики Тимофей Милованов, комментируя результаты заявил, что остановка экономики может иметь большие последствия чем сама пандемия.
– Остановка экономики из-за карантина может привести к последствиям значительно худших чем сама болезнь. И очень быстро. Через месяц люди просто не будут иметь за что есть. И тогда наступит настоящая трагедия. Как сказал Трамп в понедельник: Мы не можем позволить, чтобы решение проблемы (коронавируса, - прим.) стало хуже самой проблемы, - отметил Милованов на своей странице в Facebook.
Напомним, сегодня, 25 марта, Кабинет министров принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации и продлить действие карантина по всей стране на 30 дней.