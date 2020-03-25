Фото с задержания Апти Ислангириева, ноябрь 2019 года

Апти Ислангириев, подозреваемый в совершении ряда тяжких преступлений, в частности, похищении людей, их избиении и содержании в заложниках, угоне с территории охраняемой автостоянки, расположенной в Вознесенске, грузовика DAF с полуприцепом, а также присвоении документов, вышел на свободу.

Об этом в социальной сети Facebook сегодня, 25 марта, сообщила его адвокат Татьяна Гриненко.

За него сегодня внесли залог в размере 600 тысяч гривен, после чего Апти Ислангириев был освобожден из-под стражи.

— За Ислангириева Апти Магамедовича была внесена застава и он уже дома в кругу своей семьи, любимых и родных, и это радует, - написала Татьяна Гриненко.

5 февраля прокуратура передала в суд дело известного в криминальных кругах Апти Ислангиреева, который с подельниками подозревается в совершении преступлений, связанных с вымогательством и незаконным похищением человека, а также завладением чужим автомобилем.

Как известно, 1 ноября, в Николаеве сотрудники спецподразделения Службы безопасности Украины «Альфа» совместно с полицией задержали Апти Ислангиреева, известного в криминальных кругах.

В рамках расследования уголовного производства установлено, что в августе 2019 года Апти Ислангиреев и трое его сообщников 47, 41 и 25 лет, имея умысел на незаконное завладение грузовым транспортным средством, лишили свободы собственника автомобиля и взяли в заложники его брата, чтобы заставить владельца выполнять их противоправные требования, после чего, с угрозой применения опасного для жизни и здоровья потерпевших насилия, отобрали транспортное средство вместе с регистрационными документами. После того, как получили автомобиль, они отпустили заложников.

В ходе проведения обыска автомобиля 49-летнего злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли пистолет, патроны и нож.

Расследование осуществлялось управлением стратегических расследований ГУ Нацполиции в области при оперативном сопровождении сотрудников управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Действия Апти квалифицированы по шести статьям Уголовного кодекса Украины: по части 1 статьи 126, части 1 статьи 357, части 2 статьи 146, части 1 статьи 147, части 3 статьи 289 и части 1 статьи 263 умышленном нанесении удара, побоев, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений; в вымогательстве официальных документов, совершенное из корыстных побуждений или в других личных интересах; в незаконном лишении свободы человека, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением потерпевшему физических страданий; в содержании лица, как заложника с целью побуждения родственников задержанного, к совершению какого-либо действия, как условия освобождения заложника; в незаконном завладении транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья потерпевшего, которое нанесло большой материальный ущерб и в незаконном обращении с оружием.

Действия двух его сообщников квалифицированы по части 2 статьи 146, части 1 статьи 147, части 3 статьи 289 УК Украины, действия еще одного фигуранта - по части 1 статьи 126, части 1 статьи 357, части 2 статьи 146, части 1 статьи 147, части 3 статьи 289 УК Украины.

Ранее сообщалось, что одним из задержанных вместе с криминальным авторитетом Апти Ислангиреевым в Николаеве оказался чеченец Мовла Тимаров, об освобождении которого из СИЗО год назад ходатайствовал бывший губернатор Николаевской области Алексей Савченко.

Также, начальник управления стратегических расследований в Николаевской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Тимур Квеквескири рассказал, что граждан Чеченской республики РФ, которые были задержаны вместе с Апти Ислангириевым, отпустили.