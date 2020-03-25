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Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по поводу борьбы с пандемией COVID-19 с мэрами областных центров и главами областных администраций.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Уточняется, что в совете онлайн также приняли участие глава правительства и главный санитарный врач.
– Самые сложные проблемы в простом – достаточном количестве средств индивидуальной защиты, дезинфекторов, аппаратов искусственной вентиляции легких, – заявил Зеленский.
В свою очередь замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что сегодня, 25 марта, необходимые реагенты для тестов были доставлены в региональные лаборатории.
Также Зеленский подчеркнул, что насколько опасны конкретные рынки в конкретных населенных пунктах, можно определить только на местах.
– Большие рынки нужно закрывать сразу. Но вдруг в маленьких городках нет магазинов и эти базарчики являются основным источником пищевых продуктов, нужно думать, как выйти из этой ситуации. Возле рынков могут быть патрули, которые, например, будут ограничивать количество людей, – сказал Президент.
Также с главой правительства была оговорена социальная поддержка работников медицинской сферы и незащищенных категорий населения.
Ранее сообщалось, что в Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.
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Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по поводу борьбы с пандемией COVID-19 с мэрами областных центров и главами областных администраций.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Уточняется, что в совете онлайн также приняли участие глава правительства и главный санитарный врач.
– Самые сложные проблемы в простом – достаточном количестве средств индивидуальной защиты, дезинфекторов, аппаратов искусственной вентиляции легких, – заявил Зеленский.
В свою очередь замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что сегодня, 25 марта, необходимые реагенты для тестов были доставлены в региональные лаборатории.
Также Зеленский подчеркнул, что насколько опасны конкретные рынки в конкретных населенных пунктах, можно определить только на местах.
– Большие рынки нужно закрывать сразу. Но вдруг в маленьких городках нет магазинов и эти базарчики являются основным источником пищевых продуктов, нужно думать, как выйти из этой ситуации. Возле рынков могут быть патрули, которые, например, будут ограничивать количество людей, – сказал Президент.
Также с главой правительства была оговорена социальная поддержка работников медицинской сферы и незащищенных категорий населения.
Ранее сообщалось, что в Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.