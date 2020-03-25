Президент Украины Владимир Зеленский поручил главам облгосадминистраций продолжать реализацию проекта «Большая стройка», но с соблюдением всех норм безопасности работников в условиях карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

«Полностью остановить страну мы не имеем права. Проект «Большая стройка» должен быть продолжен, но все должно быть безопасно», — отметил Владимир Зеленский во время селекторного совещания с мэрами областных центров и главами облгосадминистраций.

Напомним, что «Большая стройка» — это проект, предусматривающий сооружение дорог и инфраструктурных объектов по всей стране.

Отметим, что среди объектов «Большого строительства» в Николаевской области оказались объекты, которые начали делать в предыдущие годы. В частности, реконструкция школы №36 в Николаеве, которую официально завершили в 2019 году.

При этом, Николаевская ОГА не запланировала ремонт обрушившейся три года назад школы №1 в Новом Буге. Как известно, в июле 2017 года в школе в Новом Буге в Николаевской области обрушилось три этажа здания. Тогда учеников младшей школы перевели в помещения Новобугского педагогического колледжа, а старшую школу в помещения Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета. В январе 2019 года стало известно, что руководство Новобугского педагогического колледжа отказывается продлевать договор аренды с Новобугской общеобразовательной школой №1 из-за предписаний Госпродпотребслужбы.

В октябре 2019 года экс-нардеп Тарас Креминь назвал ситуацию с Новобугской школой «притчей во языцех» чиновников Николаевской ОГА.

Кроме того, в перечень президентского «Большого строительства» попали несколько детских садов, которые ремонтировать начали еще в предыдущем году. Например, детсад №72, который находится в «Малой Коренихе», а также капремонты детских садов №87 и 60 в Николаеве.