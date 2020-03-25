Депутат Николаевского областного совета, глава фракции «Наш край» Юрий Кормышкин раскритиковал работу бюджетной комиссии облсовета и заявил, что целью ее работы является «дерибан» денег.

Об этом Юрий Кормышкин написал у себя в Facebook, комментируя так и не состоявшееся сегодня заседание профильной комиссии облсовета.

— Сегодня была имитация заседания бюджетной комиссии Николаевского областного совета, которую Фёдор Барна уже неделю пытается безуспешно собрать. Цель работы этой комиссии была одна: раздерибанить деньги и забрать полномочия у областного совета влиять на распределение средств. И все это под предлогом борьбы с коронавирусом. Я рад, что этого сделать не удалось. Но вместе с тем проблемы есть, и решать их надо реально, а не изображая обеспокоенность, - написал Юрий Кормышкин.

Он призвал главу Николаевского облсовета Викторию Москаленко созвать на пятницу, 27 марта, внеочередную сессию, чтобы выделить из бюджета деньги на мероприятия по противодействию распространению коронавирусного заболевания.

— Я предлагаю главе областного совета Виктории Москаленко на пятницу созвать депутатов на внеочередную сессию с одним лишь вопросом: выделение денег на борьбу с эпидемией. И этим показать, что депутат - это не мандат, а ответственность за жизнь, здоровье и благополучие жителей нашего края. Предполагаю, что некоторые мои коллеги попытаются протянуть вопросы, не касающиеся коронавируса, затрагивающие их личные интересы. Но публичность процесса покажет всей Украине, у кого болит за область, а у кого - за кошелёк и личные шкурные вопросы, - написал Юрий Кормышкин.

Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко раскритиковала проект бюджета облгосадминистрации о распределении 90 миллионов гривен на строительство дорог и футбольных полей в условиях пандемии коронавируса.