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Так, формат мероприятия предусматривал, что в каждом автомобиле будет только по два человека. Акция состоялась у Офиса президента.
Заметим, 26 марта запланировано заседание ТКГ, которое должно состояться в формате видеоконференции.
Напомним, 11 марта глава Офиса президента Андрей Ермак согласовал с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком создание Консультативного совета на переговорах в Минске с участием представителей так называемых «ДНР» и «ЛНР». Подписать соответствующий документ должны были на переговорах 25 марта.
В то же время созаместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук сообщила, что никаких документов на заседании подписывать не будут, поскольку оно пройдет в режиме видеоконференции.
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Так, формат мероприятия предусматривал, что в каждом автомобиле будет только по два человека. Акция состоялась у Офиса президента.
Заметим, 26 марта запланировано заседание ТКГ, которое должно состояться в формате видеоконференции.
Напомним, 11 марта глава Офиса президента Андрей Ермак согласовал с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком создание Консультативного совета на переговорах в Минске с участием представителей так называемых «ДНР» и «ЛНР». Подписать соответствующий документ должны были на переговорах 25 марта.
В то же время созаместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук сообщила, что никаких документов на заседании подписывать не будут, поскольку оно пройдет в режиме видеоконференции.