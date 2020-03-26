Напомним, 11 марта глава Офиса президента Андрей Ермак согласовал с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком создание Консультативного совета на переговорах в Минске с участием представителей так называемых «ДНР» и «ЛНР». Подписать соответствующий документ должны были на переговорах 25 марта.

В то же время созаместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук сообщила, что никаких документов на заседании подписывать не будут, поскольку оно пройдет в режиме видеоконференции.