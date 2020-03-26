Заместитель главы Николаевской ОГА Татьяна Стахевич заявила, что ремонт аварийной крыши спорткомплекса «Трудовые резервы», пострадавшей от дождя, должны оплачивать из госбюджета, так как его собственником является Министерство образования. В ОГА не понимают инициативы некоторых депутатов и главы областного совета о немедленном выделение денег на ремонт крыши.

Об этом Стахевич рассказала в четверг, 26 марта, сообщает Мой город.

Напомним, из-за поврежденной крыши спорткомплекс во время дождя залило водой. Коллектив спортшколы №1, которая базируется в спорткомплексе, попросил депутатов облсовета сохранить здание. Депутаты комиссии по вопросам культуры потребовали ОГА выделить деньги из резервного фонда. Ремонт оценили в 2,3 млн грн.

Но в ОГА считают, что область не имеет отношения к зданию, поэтому и денег на ремонт из областного бюджета выделять не нужно.

– Собственником этого здания есть Министрество образования Украины, а балансодержателем – национальный университет им. Петра Могилы. Это государственное имущество. Балансодержатель должен провести расчет возмещения этих трат и подать его собственнику – МОУ, и указать, что собственных денег у университета либо не хватает, либо их вообще нет. И уже тогда министерство может свои деньги выделить, если они у них есть, если денег не хватает – обратиться в государственный бюджет. И если уже в государственном бюджете не будет хватать денег, тогда, в соответствии с постановлением, можно обратиться в областной бюджет», - рассказала Татьяна Стахевич.

Что касается предложения депутатов о выделение денег на ремонт крыши, то в ОГА это назвали нарушением законов:

– Что сегодня делает «группа Москаленко» — они принимают решение о ремонте этой крыши. Это нарушение всех норм действующего законодательства.

Также Стахевич вспомнила о спортшколе, которая находится на территории «Трудовых резервов». По словам замглавы ОГА, школа арендует только часть помещения, а в соответствии с договором, на арендуемое имущество есть страховка, которая, якобы, и должна покрывать расходы на ремонт.