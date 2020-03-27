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У заместителя главы Национальной полиции Украины, начальника полиции Киева Андрея Крищенко подтвержден диагноз Covid-19.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
— Его состояние здоровья удовлетворительное. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно, - написал Антон Геращенко.
На данный момент правоохранители установили круг лиц, которые контактировали с ним во время инкубационного периода. Все они находятся на самоизоляции. Помещения главного управления полиции Киева продезифицированы.
Всего среди правоохранителей 27 марта было подтверждено четыре случая заболевания - у трех полицейских и одного курсанта.
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У заместителя главы Национальной полиции Украины, начальника полиции Киева Андрея Крищенко подтвержден диагноз Covid-19.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
— Его состояние здоровья удовлетворительное. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно, - написал Антон Геращенко.
На данный момент правоохранители установили круг лиц, которые контактировали с ним во время инкубационного периода. Все они находятся на самоизоляции. Помещения главного управления полиции Киева продезифицированы.
Всего среди правоохранителей 27 марта было подтверждено четыре случая заболевания - у трех полицейских и одного курсанта.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль