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Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку.
Об этом сообщает Левый берег.
— Я подал заявление. Уже нет смысла просто. Работаю до понедельника, - сказал он.
Более расширенная позиция Виктора Трепака ожидается в ближайшее время.
27 марта ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности Украины, в частности от дела о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк и дел Майдана.
Ирина Венедиктова в ответ заявила, что Департамент надзора за специальными органами правопорядка переходит под руководство нового заместителя генпрокурора Алексея Симоненко, а за Виктором Николаевичем остаются те важные дела, которые он проводил.
В то же время она подтвердила, что Виктор Трепак подал заявление об отставке.
Виктор Трепак - участник боевых действий на Востоке Украины. С 2015 по 2016 годы он занимал должность первого замглавы Службы безопасности. Заместителем генпрокурора Виктор Трепак был назначен 8 октября прошлого года Русланом Рябошапкой.
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Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку.
Об этом сообщает Левый берег.
— Я подал заявление. Уже нет смысла просто. Работаю до понедельника, - сказал он.
Более расширенная позиция Виктора Трепака ожидается в ближайшее время.
27 марта ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности Украины, в частности от дела о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк и дел Майдана.
Ирина Венедиктова в ответ заявила, что Департамент надзора за специальными органами правопорядка переходит под руководство нового заместителя генпрокурора Алексея Симоненко, а за Виктором Николаевичем остаются те важные дела, которые он проводил.
В то же время она подтвердила, что Виктор Трепак подал заявление об отставке.
Виктор Трепак - участник боевых действий на Востоке Украины. С 2015 по 2016 годы он занимал должность первого замглавы Службы безопасности. Заместителем генпрокурора Виктор Трепак был назначен 8 октября прошлого года Русланом Рябошапкой.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль