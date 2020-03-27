Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку.

Об этом сообщает Левый берег.

— Я подал заявление. Уже нет смысла просто. Работаю до понедельника, - сказал он.

Более расширенная позиция Виктора Трепака ожидается в ближайшее время.

27 марта ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности Украины, в частности от дела о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк и дел Майдана.

Ирина Венедиктова в ответ заявила, что Департамент надзора за специальными органами правопорядка переходит под руководство нового заместителя генпрокурора Алексея Симоненко, а за Виктором Николаевичем остаются те важные дела, которые он проводил.

В то же время она подтвердила, что Виктор Трепак подал заявление об отставке.

Виктор Трепак - участник боевых действий на Востоке Украины. С 2015 по 2016 годы он занимал должность первого замглавы Службы безопасности. Заместителем генпрокурора Виктор Трепак был назначен 8 октября прошлого года Русланом Рябошапкой.