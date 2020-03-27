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В Венгрии из-за распространения коронавируса с 28 марта правительство вводит комендантский час.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комендантский час вводится до 11 апреля. Граждане смогут оставлять свои дома исключительно с целью выполнения трудовой деятельности или обеспечения жизненно необходимых потребностей.
По его словам, власть будет пытаться «цивилизованными методами» изолировать пожилых людей от младших граждан, чтобы не допустить быстрого распространения эпидемии.
Поэтому с 28 марта вступит в действие специальное правило, согласно которому венгры пожилого возраста, то есть старше 65 лет, смогут посещать продуктовые магазины и аптеки с 9 утра до 12 часов дня; покупатели младшего возраста не смогут в это время находиться в заведениях торговли.
Также в Венгрии каждый должен ограничить свои социальные контакты вне дома, за исключением супругов или лиц с ограниченными возможностями, и держаться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, говорится в постановлении правительства.
Следить за соблюдением правил будут правоохранители и военная полиция, вплоть до применения принуждения с привлечением любого силового органа, в соответствии с венгерскими законами о правовых отношениях в режиме комендантского часа. Нарушение режима влечет за собой штрафные санкции от 5000 до 500 000 форинтов (от 15 до 1500 долларов США).
В Венгрии в настоящее время зафиксировано 300 заболевших коронавирусом. С 15 марта от коронавируса умерли 10 больных, 34 пациента выздоровели.
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В Венгрии из-за распространения коронавируса с 28 марта правительство вводит комендантский час.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комендантский час вводится до 11 апреля. Граждане смогут оставлять свои дома исключительно с целью выполнения трудовой деятельности или обеспечения жизненно необходимых потребностей.
По его словам, власть будет пытаться «цивилизованными методами» изолировать пожилых людей от младших граждан, чтобы не допустить быстрого распространения эпидемии.
Поэтому с 28 марта вступит в действие специальное правило, согласно которому венгры пожилого возраста, то есть старше 65 лет, смогут посещать продуктовые магазины и аптеки с 9 утра до 12 часов дня; покупатели младшего возраста не смогут в это время находиться в заведениях торговли.
Также в Венгрии каждый должен ограничить свои социальные контакты вне дома, за исключением супругов или лиц с ограниченными возможностями, и держаться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, говорится в постановлении правительства.
Следить за соблюдением правил будут правоохранители и военная полиция, вплоть до применения принуждения с привлечением любого силового органа, в соответствии с венгерскими законами о правовых отношениях в режиме комендантского часа. Нарушение режима влечет за собой штрафные санкции от 5000 до 500 000 форинтов (от 15 до 1500 долларов США).
В Венгрии в настоящее время зафиксировано 300 заболевших коронавирусом. С 15 марта от коронавируса умерли 10 больных, 34 пациента выздоровели.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль