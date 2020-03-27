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Николаевский областной совет не смог рассмотреть вопрос об освобождении депутата Федора Барны с должности главы бюджентой комиссии из-за нехватки голосов.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Сегодня, 27 марта, во время внеочередной сессии Николаевского областного совета, после рассмотрения вопроса о внесении изменений в бюджет области, депутат Владимир Фроленко выступил с предложением рассмотреть вопрос об освобождении Федора Барны от должности главы профильной комиссии. Владимир Фроленко предложил назначить на эту должность депутата Александра Бондаря.
— Смотрите, как у на все прошло. Его нет в зале, и тишина. Поуважайте себя. Вы вспомните, как при той власти Федя проталкивал вопросы. Сегодня так же это идет. Ну есть Бондарь, нормальный, адекватный парень, который разбирается. Проголосуйте, пожалуйста, я вас прошу. Федор Петрович - это хотелка, чистая хотелка, - сказал Владимир Фроленко.
Глава облсовета Виктория Москаленко дважды ставила этот вопрос на голосования для внесения в повестку дня, однако он так и не набрал необходимое количество голосов. Сначала «за» проголосовали 28 депутатов, а во второй раз - 30. Для принятия решения нужно минимум 33 голоса.
— Ну что ж, если вас устраивает Барна…, - сказала Виктория Москаленко и закрыла заседание.
Не дали свои голоса депутаты Светлана Гладун (воздержалась), Юрий Крет и Иван Кухта (не голосоввли), Владимир Лисниченко (против), Оксана Солтыс (не голосовала), Виктор Сторчеус (не голосовал), Александр Ясинский (не голосовал).
Ранее сообщалось, что Николаевский облсовет принял правки в бюджет в редакции Москаленко и депутатов.
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Николаевский областной совет не смог рассмотреть вопрос об освобождении депутата Федора Барны с должности главы бюджентой комиссии из-за нехватки голосов.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Сегодня, 27 марта, во время внеочередной сессии Николаевского областного совета, после рассмотрения вопроса о внесении изменений в бюджет области, депутат Владимир Фроленко выступил с предложением рассмотреть вопрос об освобождении Федора Барны от должности главы профильной комиссии. Владимир Фроленко предложил назначить на эту должность депутата Александра Бондаря.
— Смотрите, как у на все прошло. Его нет в зале, и тишина. Поуважайте себя. Вы вспомните, как при той власти Федя проталкивал вопросы. Сегодня так же это идет. Ну есть Бондарь, нормальный, адекватный парень, который разбирается. Проголосуйте, пожалуйста, я вас прошу. Федор Петрович - это хотелка, чистая хотелка, - сказал Владимир Фроленко.
Глава облсовета Виктория Москаленко дважды ставила этот вопрос на голосования для внесения в повестку дня, однако он так и не набрал необходимое количество голосов. Сначала «за» проголосовали 28 депутатов, а во второй раз - 30. Для принятия решения нужно минимум 33 голоса.
— Ну что ж, если вас устраивает Барна…, - сказала Виктория Москаленко и закрыла заседание.
Не дали свои голоса депутаты Светлана Гладун (воздержалась), Юрий Крет и Иван Кухта (не голосоввли), Владимир Лисниченко (против), Оксана Солтыс (не голосовала), Виктор Сторчеус (не голосовал), Александр Ясинский (не голосовал).
Ранее сообщалось, что Николаевский облсовет принял правки в бюджет в редакции Москаленко и депутатов.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль