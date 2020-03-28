В Украине в течение дня выявлено 46 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Всего в Украине зафиксировано 356 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

— По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 28 марта в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 46 новых случаев. Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослый 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая.