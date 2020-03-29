В больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Николаева к концу 2020 года планируют установить два новых лифта за 2,6 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Как известно, в сентябре 2019 года мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал о планах установить новые лифты для больницы скорой медицинской помощи до конца года, однако выполнить работы так и не успели, разработав только проектно-сметную документацию по проведению капремонта.

Согласно данным ресурса, 26 марта 2020 года коммунальное некоммерческое предприятие Николаевского городского совета «Городская больница скорой медицинской помощи» объявило тендер по замене двух лифтов в главном корпусе БСМП с ожидаемой стоимостью 2 миллиона 671 тысяча 825 гривен.

Согласно тендерной документации, будут выполнены следующие работы: демонтаж и монтаж лифтов, установка электроосвещения, электрооборудования, вентиляции, кондиционирования, пожарной сигнализации и диспетчеризации, а также покупка самых лифтов.

Указывается, что подрядная организация должна будет сделать капитальный ремонт лифта до конца года — 1 декабря 2020 года. При этом подрядчик обязан устранить за свой счет дефекты, которые будут найдены в период действия гарантийного срока, который на сегодняшний день в договоре отсутствует.

Стоит отметить, что на данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который определен на 13 апреля 2020 года.

Напомним, что Управление капитального строительства Николаевского городского совета объявило тендер на капитальный ремонт лифта в здании мэрии за 1 миллион 700 тысяч гривен.