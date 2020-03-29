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Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор рассказал, что на сегодняшний день остается неизвестным, каким образом в Николаеве, в случае летального исхода от коронавируса, будут хоронить умерших от инфекции людей.
Об этом он сказал сегодня, 29 марта в ходе заседания рабочей группы по вопросу борьбы с коронавирусом в Николаеве, пишут НикВести.
— У нас куча проблем. Я две недели рою и до сих пор не получил ответ. Не дай Бог здесь умрет первый человек от коронавируса — где его хоронить? Я пока на этот вопрос не могу получить ответ. И как это делать? Я не могу найти ответ. Не то, чтобы я пытаюсь каких-то страхов нагнать. Просто я хочу получит ответы на эти простые вопросы. Дай Бог, чтобы оно не случилось. Таких мелких вопросов тысячи. Мы должны отнестись к этому серьезно, - сказал Сергей Кантор.
Напомним, что сессии Николаевского городского совета на время карантина планируют проводить в онлайн-режиме.
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Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор рассказал, что на сегодняшний день остается неизвестным, каким образом в Николаеве, в случае летального исхода от коронавируса, будут хоронить умерших от инфекции людей.
Об этом он сказал сегодня, 29 марта в ходе заседания рабочей группы по вопросу борьбы с коронавирусом в Николаеве, пишут НикВести.
— У нас куча проблем. Я две недели рою и до сих пор не получил ответ. Не дай Бог здесь умрет первый человек от коронавируса — где его хоронить? Я пока на этот вопрос не могу получить ответ. И как это делать? Я не могу найти ответ. Не то, чтобы я пытаюсь каких-то страхов нагнать. Просто я хочу получит ответы на эти простые вопросы. Дай Бог, чтобы оно не случилось. Таких мелких вопросов тысячи. Мы должны отнестись к этому серьезно, - сказал Сергей Кантор.
Напомним, что сессии Николаевского городского совета на время карантина планируют проводить в онлайн-режиме.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль