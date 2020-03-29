Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор рассказал, что на сегодняшний день остается неизвестным, каким образом в Николаеве, в случае летального исхода от коронавируса, будут хоронить умерших от инфекции людей.

Об этом он сказал сегодня, 29 марта в ходе заседания рабочей группы по вопросу борьбы с коронавирусом в Николаеве, пишут НикВести.

— У нас куча проблем. Я две недели рою и до сих пор не получил ответ. Не дай Бог здесь умрет первый человек от коронавируса — где его хоронить? Я пока на этот вопрос не могу получить ответ. И как это делать? Я не могу найти ответ. Не то, чтобы я пытаюсь каких-то страхов нагнать. Просто я хочу получит ответы на эти простые вопросы. Дай Бог, чтобы оно не случилось. Таких мелких вопросов тысячи. Мы должны отнестись к этому серьезно, - сказал Сергей Кантор.

Напомним, что сессии Николаевского городского совета на время карантина планируют проводить в онлайн-режиме.