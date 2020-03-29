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Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов считает, что николаевцы не соблюдают карантин, потому что не понимают всей серьезности ситуации.
Об этом он сказал сегодня, 29 марта в ходе заседания рабочей группы по вопросу борьбы с коронавирусом в Николаеве, пишут НикВести.
— Мы сегодня видим по статистике в Украине — эпидемия к нам зашла и она распространяется по стране. И говорить, утешать и рассказывать сегодня, что маски носить не надо, руки можно не мыть, дома можно не сидеть — неправильно. Даже сегодня, когда мы шли с вами на совещание, проходя по Соборной площади мы видели, как полным ходом продают кофе, дети бегают, играют в прятки, догонялки. Наверное, родители этих детей не до конца понимают то, что, к сожалению, уже есть в нашей стране, - сказал Игорь Дятлов.
Напомним, что депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор рассказал, что на сегодняшний день остается неизвестным, каким образом в Николаеве, в случае летального исхода от коронавируса, будут хоронить умерших от инфекции людей.
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Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов считает, что николаевцы не соблюдают карантин, потому что не понимают всей серьезности ситуации.
Об этом он сказал сегодня, 29 марта в ходе заседания рабочей группы по вопросу борьбы с коронавирусом в Николаеве, пишут НикВести.
— Мы сегодня видим по статистике в Украине — эпидемия к нам зашла и она распространяется по стране. И говорить, утешать и рассказывать сегодня, что маски носить не надо, руки можно не мыть, дома можно не сидеть — неправильно. Даже сегодня, когда мы шли с вами на совещание, проходя по Соборной площади мы видели, как полным ходом продают кофе, дети бегают, играют в прятки, догонялки. Наверное, родители этих детей не до конца понимают то, что, к сожалению, уже есть в нашей стране, - сказал Игорь Дятлов.
Напомним, что депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор рассказал, что на сегодняшний день остается неизвестным, каким образом в Николаеве, в случае летального исхода от коронавируса, будут хоронить умерших от инфекции людей.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль