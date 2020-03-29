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Мусор, разлетевшийся с городской свалки Николаева из-за шквального ветра 24 февраля, не убрали до сих пор.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала журналистка Катерина Середа.
Она опубликовала фотографии мусорных пакетов, которые буквально «облепили» деревья и поля недалеко от микрорайона Большая Корениха Николаева. Как известно, городская свалка Николаева находится на территории Веснянского сельского совета Николаевского района.
— Пошел второй месяц, как разнесенный ветром 24 февраля мусор вокруг городской свалки Николаева оказался на полях и в лесопосадках вблизи микрорайона Большая Корениха и в Николаевском районе. Я понимаю, что сейчас все борются с коронавирусом, но никто не отменял рутинную работу и необходимость убирать за собой. Руководство департамента ЖКХ Николаева, профильный вице-мэр получили в феврале и марте премии за усердную работу? Уверенна, что да. А вот эти лесопосадки в мусорных пакетах - это лицо сегодня всего городского совета и чиновников. Стыд, - написала Катерина Середа.
Месяц назад, 28 февраля, директор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Андрей Вецало сказал, что мусор с полигона твердых бытовых отходов в микрорайоне Большая Корениха в Николаеве, который разлетелся по окрестности после ураганного ветра, начнут убирать со следующей недели.
В начале марта сообщалось, что в окрестностях городской свалки, вблизи микрорайона Большая Корениха местные жители, волонтеры и работники коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» убирали мусор, который 24 февраля разнесло шквальным ветром. Однако весь разлетевшийся по округе мусор никто так и не убрал.
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Мусор, разлетевшийся с городской свалки Николаева из-за шквального ветра 24 февраля, не убрали до сих пор.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала журналистка Катерина Середа.
Она опубликовала фотографии мусорных пакетов, которые буквально «облепили» деревья и поля недалеко от микрорайона Большая Корениха Николаева. Как известно, городская свалка Николаева находится на территории Веснянского сельского совета Николаевского района.
— Пошел второй месяц, как разнесенный ветром 24 февраля мусор вокруг городской свалки Николаева оказался на полях и в лесопосадках вблизи микрорайона Большая Корениха и в Николаевском районе. Я понимаю, что сейчас все борются с коронавирусом, но никто не отменял рутинную работу и необходимость убирать за собой. Руководство департамента ЖКХ Николаева, профильный вице-мэр получили в феврале и марте премии за усердную работу? Уверенна, что да. А вот эти лесопосадки в мусорных пакетах - это лицо сегодня всего городского совета и чиновников. Стыд, - написала Катерина Середа.
Месяц назад, 28 февраля, директор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Андрей Вецало сказал, что мусор с полигона твердых бытовых отходов в микрорайоне Большая Корениха в Николаеве, который разлетелся по окрестности после ураганного ветра, начнут убирать со следующей недели.
В начале марта сообщалось, что в окрестностях городской свалки, вблизи микрорайона Большая Корениха местные жители, волонтеры и работники коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» убирали мусор, который 24 февраля разнесло шквальным ветром. Однако весь разлетевшийся по округе мусор никто так и не убрал.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль