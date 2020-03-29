Мусор, разлетевшийся с городской свалки Николаева из-за шквального ветра 24 февраля, не убрали до сих пор.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала журналистка Катерина Середа.

Она опубликовала фотографии мусорных пакетов, которые буквально «облепили» деревья и поля недалеко от микрорайона Большая Корениха Николаева. Как известно, городская свалка Николаева находится на территории Веснянского сельского совета Николаевского района.

— Пошел второй месяц, как разнесенный ветром 24 февраля мусор вокруг городской свалки Николаева оказался на полях и в лесопосадках вблизи микрорайона Большая Корениха и в Николаевском районе. Я понимаю, что сейчас все борются с коронавирусом, но никто не отменял рутинную работу и необходимость убирать за собой. Руководство департамента ЖКХ Николаева, профильный вице-мэр получили в феврале и марте премии за усердную работу? Уверенна, что да. А вот эти лесопосадки в мусорных пакетах - это лицо сегодня всего городского совета и чиновников. Стыд, - написала Катерина Середа.

Месяц назад, 28 февраля, директор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Андрей Вецало сказал, что мусор с полигона твердых бытовых отходов в микрорайоне Большая Корениха в Николаеве, который разлетелся по окрестности после ураганного ветра, начнут убирать со следующей недели.

В начале марта сообщалось, что в окрестностях городской свалки, вблизи микрорайона Большая Корениха местные жители, волонтеры и работники коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» убирали мусор, который 24 февраля разнесло шквальным ветром. Однако весь разлетевшийся по округе мусор никто так и не убрал.