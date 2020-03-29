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Следователи Национальной полиции обратились в Офис генпрокурора с ходатайством о продлении сроков досудебного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета по подозрению Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко еще на два месяца — до июня 2020 года.
Об этом сообщил прокурор по делу Сергей Зузак, пишет hromadske.
По его словам, для передачи дела в суд сделано недостаточно, нужно еще провести ряд следственных действий и экспертиз.
— Еще не закончили проведение около 20 экспертиз, также проводятся допросы, - сказал прокурор.
Он добавил, что все трое подозреваемых отказались от прохождения полиграфа, а некоторые из них — от психологической и антропологической экспертизы.
Адвокаты подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь подали возражения по этому ходатайству, отметив отсутствие доказательств, опровергающих доводы защиты.
— Нет ни одного доказательства, которое бы опровергало аргументы защиты о несоответствии роста (несовпадение 10 см), ни одного свидетеля, который бы отрицал показания более 10 свидетелей в пользу Дугарь, несоответствия портретной экспертизы из-за наличия в частности тату, а проведение экспертизы только по методу визуального сопоставления — делает такую экспертизу фейковой, как и экспертизу походки. Нет ни одного доказательства контактов Дугарь с Антоненко, а с Кузьменко — до 2019 года, следствием не опровергнуты документы алиби и тому подобное. Более чем достаточно доказательств закрыть производство по Дугарь. Зато сторона обвинения придумывает ненужные экспертизы, чтобы было формальное основание продолжать следствие, - сказал адвокат Яны Дугарь Виталий Коломиец.
Ответ от Офиса генерального прокурора ожидают 30 марта. В случае продления сроков, в ближайшие дни должны состояться судебные заседания по продлению подозреваемым сроков мер пресечения, которые истекают в начале апреля.
Напомним, что 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.
Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7:45 утра в результате взрыва машины. Он ехал на утренний эфир своей программы.
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Следователи Национальной полиции обратились в Офис генпрокурора с ходатайством о продлении сроков досудебного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета по подозрению Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко еще на два месяца — до июня 2020 года.
Об этом сообщил прокурор по делу Сергей Зузак, пишет hromadske.
По его словам, для передачи дела в суд сделано недостаточно, нужно еще провести ряд следственных действий и экспертиз.
— Еще не закончили проведение около 20 экспертиз, также проводятся допросы, - сказал прокурор.
Он добавил, что все трое подозреваемых отказались от прохождения полиграфа, а некоторые из них — от психологической и антропологической экспертизы.
Адвокаты подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь подали возражения по этому ходатайству, отметив отсутствие доказательств, опровергающих доводы защиты.
— Нет ни одного доказательства, которое бы опровергало аргументы защиты о несоответствии роста (несовпадение 10 см), ни одного свидетеля, который бы отрицал показания более 10 свидетелей в пользу Дугарь, несоответствия портретной экспертизы из-за наличия в частности тату, а проведение экспертизы только по методу визуального сопоставления — делает такую экспертизу фейковой, как и экспертизу походки. Нет ни одного доказательства контактов Дугарь с Антоненко, а с Кузьменко — до 2019 года, следствием не опровергнуты документы алиби и тому подобное. Более чем достаточно доказательств закрыть производство по Дугарь. Зато сторона обвинения придумывает ненужные экспертизы, чтобы было формальное основание продолжать следствие, - сказал адвокат Яны Дугарь Виталий Коломиец.
Ответ от Офиса генерального прокурора ожидают 30 марта. В случае продления сроков, в ближайшие дни должны состояться судебные заседания по продлению подозреваемым сроков мер пресечения, которые истекают в начале апреля.
Напомним, что 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.
Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7:45 утра в результате взрыва машины. Он ехал на утренний эфир своей программы.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль