Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении подать заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований из-за обнародованных видеозаписях, на которых его брат якобы «торгует» государственными должностями.

Об этом глава ОП написал на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.

По словам Андрея Ермака, он сегодня же, 29 марта, подаст заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований.

— Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса, - отметил Андрей Ермак.

Он рассказал, что его брат Денис с 2014 года ездил в зону боевых действий как доброволец, и его «хорошо знает и уважает сообщество добровольцев и ветеранов».

— Я и моя семья — честные и порядочные люди. Я никому не позволю обливать нас грязью. Гео Лерос, и ты сам, и я, и люди, которые понимают ситуацию, знают, зачем и в чьих интересах ты все это делаешь и пишешь. Если говорить о «красных линиях» за которыми начинается моральная деградация личности, то это точно они. И ты их перешел, - добавил Андрей Ермак.

Глава ОП уточнил, что личные интересы парламентария «оказались важнее общей цели, с которой партия «Слуга народа» шла на выборы».

Напомним, что в Верховной Раде произошла драка между двумя членами фракции «Слуга народа» - Максимом Бужанским и Гео Леросом.