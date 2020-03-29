Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов принять на завтрашнем заседании ВРУ два необходимых для получения международной финансовой помощи законопроекта по рынку земли и банкам.

Об этом он сказал в своем видеообращении в воскресенье вечером, 29 марта, пишут НикВести.

— Также хочу остановиться на внеочередном заседании Верховной Рады Украины, которое должно состояться уже завтра. Наша страна из-за коронавируса, фактически, оказалась на распутье и у нее есть два пути. Первый — это принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров, в размере, по меньшей мере, 10 миллиардов долларов, что необходимо для стабилизации экономики и преодоления кризиса, инча второй путь — провал этих законов. После — упадок экономики или даже дефолт, - сказал Владимир Зеленский.

Президент также указал на ответственности, которая лежит на нардепах при принятии указанных законопроектов.

— Последние недели Офис Президента и Кабинет Министров Украины делали все, что от нас зависело и мы сделали это, договорились о финансовой помощи для Украины. Мы с правительством выбрали свой путь. Теперь очередь за вами, уважаемые народные депутаты. Вся отвественность завтра ложиться именно на ваши плечи. Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. И пусть завтра вы все будете в масках, людям будет понятно, кто есть кто. Общество поймет — вы слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность. Выберите завтра правильный путь. Вас привели к власти не отдельные лица, вас избрали украинцы. Теперь ваша очередь, - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что если кредитная программа Международного валютного фонда для Украины не будет утверждена, стране гарантирован дефолт.