Президент Украины Владимир Зеленский призвал политические партии, которые получают государственное финансирование в 2020 году, вслед за «Слугой народа» отдать эти средства на нужды украинских врачей.

Об этом он заявил в своем видеообращении в воскресенье вечером, 29 марта.

— Отдельно хочу отметить решение партии «Слуга народа» полностью отказаться от бюджетного финансирования и отдать все эти средства на нужды украинских медиков. Призываю и другие политические силы поступить так же, - отметил президент.

Он назвал это «временными неудобствами», ведь основная задача сейчас — уберечь людей от коронавируса.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов принять на завтрашнем заседании ВРУ два необходимых для получения международной финансовой помощи законопроекта по рынку земли и банкам.