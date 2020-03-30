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Президент Украины Владимир Зеленский призвал политические партии, которые получают государственное финансирование в 2020 году, вслед за «Слугой народа» отдать эти средства на нужды украинских врачей.
Об этом он заявил в своем видеообращении в воскресенье вечером, 29 марта.
— Отдельно хочу отметить решение партии «Слуга народа» полностью отказаться от бюджетного финансирования и отдать все эти средства на нужды украинских медиков. Призываю и другие политические силы поступить так же, - отметил президент.
Он назвал это «временными неудобствами», ведь основная задача сейчас — уберечь людей от коронавируса.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов принять на завтрашнем заседании ВРУ два необходимых для получения международной финансовой помощи законопроекта по рынку земли и банкам.
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал политические партии, которые получают государственное финансирование в 2020 году, вслед за «Слугой народа» отдать эти средства на нужды украинских врачей.
Об этом он заявил в своем видеообращении в воскресенье вечером, 29 марта.
— Отдельно хочу отметить решение партии «Слуга народа» полностью отказаться от бюджетного финансирования и отдать все эти средства на нужды украинских медиков. Призываю и другие политические силы поступить так же, - отметил президент.
Он назвал это «временными неудобствами», ведь основная задача сейчас — уберечь людей от коронавируса.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов принять на завтрашнем заседании ВРУ два необходимых для получения международной финансовой помощи законопроекта по рынку земли и банкам.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль