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«Европейская Солидарность» готова поддержать принятие закона о земле в том случае, если в документе будет предусмотрен запрет на продажу государственной земли, а также другие поправки, которые были предложены депутатами фракции с целью сделать рынок земли прозрачным, доступным прежде всего для мелких фермеров, обезопасить его от чрезмерной концентрации и отмывания сомнительных средств.
Об этом после согласительного совета заявил пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, сообщает пресс-служба политсилы.
— «Европейская Солидарность» в этих условиях категорически против продажи государственной земли. Мы готовы поддержать открытие рынка земли для того, чтобы владельцы земельных паев, которые являются ими уже более 20 лет, имели возможность распоряжаться своей собственностью. Но государственная собственность - 11,5 миллионов государственной земли, коммунальная, муниципальная собственность точно не должно продаваться сейчас в этих условиях. Поэтому сейчас де-факто ультиматимумом является то, чтобы поставить жесткий запрет продажи государственной земли в этом законе. Государственная земля имеет в этих условиях оставаться государственной без ограничений сроков , - отметил Петр Порошенко.
Он отметил, что в понедельник профильный комитет должен рассматривать поправки к закону о земле, и от его результатов будет зависеть голосования на заседании.
— Пока нам сказали, что наконец решили пойти на встречу и запретить продажу государственной и муниципальной земли, обеспечить проверку чистоты средств, используемых в рынке земли. Обеспечить введение земельного кадастра всех необходимых документов для защиты крестьян, для того, чтобы из-за минимальной ценой защитить интересы человека в селе. И я твердо убежден, что партия «Европейская Солидарность» добьется указанных результатов и мы определимся относительно голосования по этому важному закону, - подчеркнул Петр Порошенко.
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«Европейская Солидарность» готова поддержать принятие закона о земле в том случае, если в документе будет предусмотрен запрет на продажу государственной земли, а также другие поправки, которые были предложены депутатами фракции с целью сделать рынок земли прозрачным, доступным прежде всего для мелких фермеров, обезопасить его от чрезмерной концентрации и отмывания сомнительных средств.
Об этом после согласительного совета заявил пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, сообщает пресс-служба политсилы.
— «Европейская Солидарность» в этих условиях категорически против продажи государственной земли. Мы готовы поддержать открытие рынка земли для того, чтобы владельцы земельных паев, которые являются ими уже более 20 лет, имели возможность распоряжаться своей собственностью. Но государственная собственность - 11,5 миллионов государственной земли, коммунальная, муниципальная собственность точно не должно продаваться сейчас в этих условиях. Поэтому сейчас де-факто ультиматимумом является то, чтобы поставить жесткий запрет продажи государственной земли в этом законе. Государственная земля имеет в этих условиях оставаться государственной без ограничений сроков , - отметил Петр Порошенко.
Он отметил, что в понедельник профильный комитет должен рассматривать поправки к закону о земле, и от его результатов будет зависеть голосования на заседании.
— Пока нам сказали, что наконец решили пойти на встречу и запретить продажу государственной и муниципальной земли, обеспечить проверку чистоты средств, используемых в рынке земли. Обеспечить введение земельного кадастра всех необходимых документов для защиты крестьян, для того, чтобы из-за минимальной ценой защитить интересы человека в селе. И я твердо убежден, что партия «Европейская Солидарность» добьется указанных результатов и мы определимся относительно голосования по этому важному закону, - подчеркнул Петр Порошенко.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль