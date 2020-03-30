«Европейская Солидарность» готова поддержать принятие закона о земле в том случае, если в документе будет предусмотрен запрет на продажу государственной земли, а также другие поправки, которые были предложены депутатами фракции с целью сделать рынок земли прозрачным, доступным прежде всего для мелких фермеров, обезопасить его от чрезмерной концентрации и отмывания сомнительных средств.

Об этом после согласительного совета заявил пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, сообщает пресс-служба политсилы.

— «Европейская Солидарность» в этих условиях категорически против продажи государственной земли. Мы готовы поддержать открытие рынка земли для того, чтобы владельцы земельных паев, которые являются ими уже более 20 лет, имели возможность распоряжаться своей собственностью. Но государственная собственность - 11,5 миллионов государственной земли, коммунальная, муниципальная собственность точно не должно продаваться сейчас в этих условиях. Поэтому сейчас де-факто ультиматимумом является то, чтобы поставить жесткий запрет продажи государственной земли в этом законе. Государственная земля имеет в этих условиях оставаться государственной без ограничений сроков , - отметил Петр Порошенко.

Он отметил, что в понедельник профильный комитет должен рассматривать поправки к закону о земле, и от его результатов будет зависеть голосования на заседании.