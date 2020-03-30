Кабинет Министров пересмотрел и утвердил новый макропрогноз с падением ВВП на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и развития.

Уровень безработицы составит 9,4 % против прогнозируемого 8,1 %, а падение реальной заработной платы составит 0,3 %.

– В то же время, уже со второй половины года ожидается восстановление экономического роста и его ускорение в последующие годы. Среди причин – высокий спрос в мире на продукцию отечественного АПК, значительно устойчивее банковская система по сравнению с предыдущими кризисными эпизодами, снижение цен на импортируемые энергетические товары, продолжение структурных реформ в сотрудничестве с международными партнерами, – отмечается в сообщении.

Среднегодовой курс гривны прогнозируется на уровне 29,5 грн за доллар (по сравнению с 27 грн за долл США, прогнозируемыми в октябре 2019). Рост цен на потребительском рынке только временно ускорится до 8,7 % (по сравнению с 5,5 % в предыдущем прогнозе), и уже в следующем году вернется к целевым 5 %.