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Жителям Николаева и IT-специалистам предлагают принять участие в разработке нового сайта Центра административных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба ЦНАПа.
— Уважаемые николаевцы, активные граждане города, IT-специалисты и программисты! Приглашаем Вас принять участие в разработке нового, современного, эффективного сайта ЦНАПа, - сказано в сообщении.
Сообщается, что по инициативе мэра Николаева Александра Сенкевича, директор ЦНАПа Дмитрий Лазарев совместно со специалистами в сфере компьютерных наук и информационных технологий разработали бета-версию сайта Департамента, без привлечения на это бюджетных средств города.
— Просим всех вас уделить немного своего свободного времени и ознакомиться с его работой по ссылке. Нам важно мнение каждого, ведь после завершения работы сайт перейдет в пользование общины города Николаева и его гостей. Давайте создадим вместе сайт, который будет максимально понятным, полезным и интересным, - сказано в сообщении.
При этом отмечается, что свои предложения, замечания и пожелания по усовершенствованию сайта николаевцы могут присылать на электронный адрес: a.danylenko@mkrada.gov.ua.
Напомним, что в Николаеве Центр предоставления административных услуг предоставляет административные услуги онлайн.
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Жителям Николаева и IT-специалистам предлагают принять участие в разработке нового сайта Центра административных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба ЦНАПа.
— Уважаемые николаевцы, активные граждане города, IT-специалисты и программисты! Приглашаем Вас принять участие в разработке нового, современного, эффективного сайта ЦНАПа, - сказано в сообщении.
Сообщается, что по инициативе мэра Николаева Александра Сенкевича, директор ЦНАПа Дмитрий Лазарев совместно со специалистами в сфере компьютерных наук и информационных технологий разработали бета-версию сайта Департамента, без привлечения на это бюджетных средств города.
— Просим всех вас уделить немного своего свободного времени и ознакомиться с его работой по ссылке. Нам важно мнение каждого, ведь после завершения работы сайт перейдет в пользование общины города Николаева и его гостей. Давайте создадим вместе сайт, который будет максимально понятным, полезным и интересным, - сказано в сообщении.
При этом отмечается, что свои предложения, замечания и пожелания по усовершенствованию сайта николаевцы могут присылать на электронный адрес: a.danylenko@mkrada.gov.ua.
Напомним, что в Николаеве Центр предоставления административных услуг предоставляет административные услуги онлайн.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа