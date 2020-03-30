Жителям Николаева и IT-специалистам предлагают принять участие в разработке нового сайта Центра административных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба ЦНАПа.

— Уважаемые николаевцы, активные граждане города, IT-специалисты и программисты! Приглашаем Вас принять участие в разработке нового, современного, эффективного сайта ЦНАПа, - сказано в сообщении.

Сообщается, что по инициативе мэра Николаева Александра Сенкевича, директор ЦНАПа Дмитрий Лазарев совместно со специалистами в сфере компьютерных наук и информационных технологий разработали бета-версию сайта Департамента, без привлечения на это бюджетных средств города.

— Просим всех вас уделить немного своего свободного времени и ознакомиться с его работой по ссылке. Нам важно мнение каждого, ведь после завершения работы сайт перейдет в пользование общины города Николаева и его гостей. Давайте создадим вместе сайт, который будет максимально понятным, полезным и интересным, - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что свои предложения, замечания и пожелания по усовершенствованию сайта николаевцы могут присылать на электронный адрес: a.danylenko@mkrada.gov.ua.

Напомним, что в Николаеве Центр предоставления административных услуг предоставляет административные услуги онлайн.