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Сегодня 90 лет отмечает Алексей Гаврилович Захарченко, основатель Николаевского национального аграрного университета, Почетный профессор, кандидат экономических наук, доцент кафедры гостинично-ресторанного дела и организации бизнеса Учебно-научного института экономики и управления Николаевского национального аграрного университета.
Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Алексей Захарченко вошел в историю аграрного образования, как один из основателей учреждения высшего образования Юга Украины – Николаевский сельскохозяйственный институт, ныне Николаевского национального аграрного университета.
Ректорат университета поздравил юбиляра со знаменательной датой.
«Уважаемый Алексей Гаврилович!Ученые и педагоги Николаевщины с Вашим именем связывают лучшие качества ученого-исследователя, общественного деятеля. Выражаем Вам благодарность за титаническую интеллектуальную, организаторскую, просветительскую работу, которая отражает присущее Вам чувство единой университетской семьи и глубокую любовь к отчему дому, к благословенному южному краю с его сказочной природой, уникальными людьми, уникальными черноземами и роскошными степями. Много для него сделали Вы своей личной научной деятельностью.
Чувство глубокого уважения вызывает тот бесспорный факт, что всю сознательную жизнь Вы отдаете свои знания и практический опыт делу служения Родине, щедро делитесь ими со студенческой молодежью, воспитываете у нее лучшие человеческие черты: отзывчивость, доброту и гуманность.Большая благодарность Вам за это!Желаем Вам крепкого здоровья, творческого вдохновения, хорошего настроения на многие и благие лета!», - поздравили в университете Алексея Захарченко.
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Сегодня 90 лет отмечает Алексей Гаврилович Захарченко, основатель Николаевского национального аграрного университета, Почетный профессор, кандидат экономических наук, доцент кафедры гостинично-ресторанного дела и организации бизнеса Учебно-научного института экономики и управления Николаевского национального аграрного университета.
Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Алексей Захарченко вошел в историю аграрного образования, как один из основателей учреждения высшего образования Юга Украины – Николаевский сельскохозяйственный институт, ныне Николаевского национального аграрного университета.
Ректорат университета поздравил юбиляра со знаменательной датой.
«Уважаемый Алексей Гаврилович!Ученые и педагоги Николаевщины с Вашим именем связывают лучшие качества ученого-исследователя, общественного деятеля. Выражаем Вам благодарность за титаническую интеллектуальную, организаторскую, просветительскую работу, которая отражает присущее Вам чувство единой университетской семьи и глубокую любовь к отчему дому, к благословенному южному краю с его сказочной природой, уникальными людьми, уникальными черноземами и роскошными степями. Много для него сделали Вы своей личной научной деятельностью.
Чувство глубокого уважения вызывает тот бесспорный факт, что всю сознательную жизнь Вы отдаете свои знания и практический опыт делу служения Родине, щедро делитесь ими со студенческой молодежью, воспитываете у нее лучшие человеческие черты: отзывчивость, доброту и гуманность.Большая благодарность Вам за это!Желаем Вам крепкого здоровья, творческого вдохновения, хорошего настроения на многие и благие лета!», - поздравили в университете Алексея Захарченко.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа