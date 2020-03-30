Сергея Сивоха уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах.

Об этом 30 марта Аппарат СНБО сообщил в ответ на запрос Детектор медиа.

– По состоянию на 24 марта с.г. (дата направления запроса. - прим.) Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич по состоянию на 24.03.2020 также не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах, - говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства. Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.