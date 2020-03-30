Верховная Рада поддержала увольнение главы Министерства здравоохранения Ильи Емца. Он пробыл в должности с 4 марта.

За соответствующее решение проголосовал 271 депутат, передает Hromadske.

Инициатором проекта постановления об увольнении Емца был премьер-министр Денис Шмыгаль.

Народный депутат и заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук рассказала hromadske, что Шмыгаль не видит конструктивной работы с министром здравоохранения Ильей Емцем и министром финансов Игорем Уманским.

Илья Емец руководит Центром детской кардиологии и кардиохирургии, является именитым врачом с кучей наград и достижений. Емец — врач, который первым в независимой Украине начал делать операции новорожденным со сложными пороками сердца. Еще запатентовал 16 изделий и методик, получил несколько наград.

В 2010 году стал лауреатом премии «Гордость страны — 2009» (конкурс, финансируемый из фонда Виктора Пинчука) в номинации «Сенсация года». Награду ему вручал Николай Азаров — тогдашний премьер и будущий беглец. А уже через полгода Илья Емец стал министром здравоохранения.

Тогда в его клинику с визитом приехал Виктор Янукович и через некоторое время назначил его министром. Именно это сейчас Емцу вменяют критики — работу в правительстве Януковича. Правда, министром тогда Илья Емец пробыл всего пять месяцев — с 21 декабря 2010 года по 17 мая 2011 года.

С должности он ушел со скандалом. Его коллеги, тогдашние министры, намекали, что у него начались конфликты и с Азаровым, который делал ему публичные замечания, и внутри Министерства. Теперь Емец объясняет, что это было «принципиальное» решение. И то, что он сам написал заявление на увольнение, помогло ему избежать люстрации. Тогда он в должности министра взял отпуск и поехал на тренинг за границу. Когда вернулся — подал в отставку, объяснив это тем, что некоторые его шаги не понравились высшему руководству.



